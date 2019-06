Historisches Museum zeigt Ausstellung zu «Bern auf dem Mond»

Im Rahmen des 50-Jahre-Jubiläums der Mondlandung zeigt das Bernische Historische Museum unter dem Titel «Bern auf dem Mond» ab Mittwoch eine Sonderausstellung zur Berner Beteiligung am Wettlauf im All.

Mit dem bemannten US-Raumschiff landete am 21. Juli 1969 auch ein Stück Bern auf dem Mond - in Form eines Sonnenwindsegels. Das «Solar Wind Composition Experiment» wurde massgeblich am Physikalischen Institut der Universität Bern geplant und ausgewertet, wie das Historische Museum am Dienstag in Erinnerung rief.