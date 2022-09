Neues Austellungsformat – Historisches Museum präsentiert in Archäologenzelt neue Funde Das Bernische Historische Museum lanciert ein neues Ausstellungsformat zur Präsentation archäologischer Fundstücke.

In diesem Zelt im Historischen Museum werden die neuen archäologischen Funde aus dem Kanton Bern präsentiert. Fotog: BHM/zvg

«Archäologie aktuell. Berner Funde frisch aus dem Boden»: So heisst ein neues Ausstellungsformat im Bernischen Historischen Museum (BHM) in Bern. In einem originaltreu inszenierten Ausgrabungszelt präsentiert es künftig alle paar Monate neue archäologische Funde aus dem Kanton Bern.

Das BHM und der kantonale archäologische Dienst wollen mit dem neuen Format vermeiden, dass interessante Neufunde aus dem Kanton Bern einfach im Depot verschwinden. Sie sollen rasch nach dem Fund der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung von BHM und Kanton Bern von dieser Woche hervor.

«Archäologie aktuell» soll zum «Schaufenster der Berner Archäologie» werden. Am kommenden Sonntag, dem 4. September, wird das Zelt im BHM erstmals zugänglich sein.

Die Ausstellungsreihe startet mit neuen Funden von der Berner Engehalbinsel. Dort fand ehrenamtlich tätiges Personal des archäologischen Diensts in diesem Jahr Münzen aus keltischer und römischer Zeit. Ebenfalls zum Vorschein kamen Silbergussreste und ein münzstempelähnliches Werkzeug aus Messing.

Jeweils ein paar Monate sollen die neuen Funde im Zelt zu sehen sein. Dann folgen weitere Funde.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.