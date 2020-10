Herr Schädeli, die Brienz-Rothorn-Bahn suchte Ende Sommer bei ihren Gönnern dringend Unterstützung, weil eine Tunnelsanierung teurer war als geplant. Warum?

Wir sind laufend daran, die 128-jährige Infrastruktur zu sanieren. Unsere Tunnel sind in den Felsen gehauen und nicht verkleidet. In den letzten Jahren gab es immer mehr Sanierungsbedarf. Im Chüemad-Tunnel wurde hauptsächlich der Deckenbereich beachtet, wo eine rund 20 Zentimeter dicke Kalksteinschicht instabil geworden war. Sie wurde entfernt. Wir brachten Sicherheitsnetze an, die mit bis zu drei Meter langen Ankern im Felsen fixiert wurden. Wir haben uns entschieden, Spritzbeton einzusetzen. Unerwartet wurde festgestellt, dass auch eine Wand in der Galerie unstabil war. Das Lichtprofil wurde nicht vergrössert, aber brüchige Felspartien mussten von der Tunnelwand abgetragen werden.