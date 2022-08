Sachbuch: «Hitlerwetter» – Historische Ereignisse von erschreckender Aktualität Wie am Vorabend des Zweiten Weltkriegs die grosse Mehrheit der Deutschen Adolf Hitler als «Führer, den Gott uns sandte», gefeiert – und Europa die Annexion Österreichs tatenlos hingenommen hat. Guido Kalberer

Szene mit Adolf Hitler aus dem Propagandafilm «Triumph des Willens» von Leni Riefenstahl aus dem Jahr 1934. Foto: Keystone

Der irische Schriftsteller Samuel Beckett störte sich im Winter 1936 auf einer Reise durch Deutschland an den überall angebrachten Tafeln mit der Aufschrift «Heil Hitler». Dass diese sogar an Gotteshäusern hingen, stellte er in Regensburg fest. Dort war über der Eingangstür einer Kirche das historische Schild «Grüss Gott» durchgestrichen und mit «Heil Hitler» ersetzt worden. «HH ohne Unterlass», notierte Beckett genervt.