Vor dem Amstel Gold Race – Hirschi will Energie sparen, Reusser Rock ‘n’ Roll Am Sonntag beginnen die Ardennen-Klassiker. Mit am Start stehen auch die Berner Radprofis Marc Hirschi und Marlen Reusser. Peter Berger

Marc Hirschi (r.) startet am Sonntag als Leader seines Teams UAE Emirates. Foto: Cor Vos/Foto-net

Die Männer werden den 17 Kilometer langen Rundkurs in Holland am Sonntag zwölfmal absolvieren, plus eine leicht abgeänderte und etwas kürzere Schlussrunde. «Ich gehe davon aus, dass bis drei Runden vor Schluss alles zusammenbleiben wird. Erst danach wird es richtig losgehen», meint Marc Hirschi. Der 22-Jährige aus Ittigen zählt am Amstel Gold Race zu den Mitfavoriten. Er rechnet mit einem offenen Rennen und erwartet, dass eine Spitzengruppe nach den 218,6 Kilometern das Ziel erreichen wird. «Für mich sind deshalb die guten Sprinter im Vorteil.»

Hirschi wird bestrebt sein, lange möglichst viel Energie zu sparen, sich im Fahrerfeld zu «verstecken», um im Endkampf noch über Kraftreserven zu verfügen. Am Mittwoch tritt der Berner als Vorjahressieger zu Flèche Wallonne an, am folgenden Sonntag enden die Ardennen-Klassiker mit Lüttich-Bastogne-Lüttich.

Marlen Reusser rechnet am Sonntag mit einem schnellen Rennen der Frauen. Foto: Alé BTC Ljubljana

Frauen fahren sieben Runden

Weil die Frauen nur sieben Runden absolvieren, erwartet Marlen Reusser einen anderen Rennverlauf als bei den Männern: «Da es relativ kurz ist, gehe ich von einem selektiven, harten Rennen aus. Ich rechne von Anfang an mit Vollgas Rock ‘n’ Roll.» Die 29-Jährige aus Hindelbank startet erstmals am Amstel Gold Race. Besonders ins Auge gestochen ist ihr bei der Besichtigung der Cauberg, mit 5,8 Prozent der steilste der insgesamt drei Steigungen. «Ich dachte zuerst, dieser heisse K.-o.-Berg», meint die Emmentalerin mit einem Schmunzeln. Weil sie am Freitag noch Tests im Windkanal in Mailand machte, ist sie kurzfristig in die Niederlande angereist. Reusser, die zuletzt an einem grippalen Infekt litt, wird dann in einer Woche noch Lüttich-Bastogne-Lüttich fahren, wo sie im Vorjahr den 7. Rang erreicht hat.

