Zum Team UAE Emirates – Hirschi wechselt in die Wüste Die Zukunft von Marc Hirschi ist geklärt. Der 22-jährige Radstar aus Ittigen wechselt für drei Jahre zum Team aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Peter Berger

Marc Hirschi präsentiert sich in Abu Dhabi in den Kleidern seines neuen Arbeitgebers. Foto: PD

Marc Hirschi fährt in Zukunft für das Team UAE Emirates. Nach dem abrupten Abgang beim Team DSM vor vier Tagen hat der Berner in der Wüste einen Dreijahresvertrag unterschrieben. «Ein neues Team, neue Möglichkeiten, neue Herausforderungen – ich bin supermotiviert», sagte Hirschi. «Das Team hat sich in den letzten Jahren in die richtige Richtung entwickelt. Wir verfolgen die gleichen Ziele.»

Der 22-jährige Ittiger weilt zum ersten Mal in den Vereinigten Arabischen Emiraten und hat sich gleich dem Vorbereitungscamp des Teams angeschlossen. Die Equipe mit dem Schweizer CEO Mauro Gianetti und dem Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar (SLO) trainiert bis am 22. Januar im Land auf der Arabischen Halbinsel.

Trotz dem unerwarteten Abgang beim Team DSM, das bis Ende 2020 Team Sunweb hiess, vergass Hirschi nicht, der Equipe zu danken, die ihm den Aufstieg zum Radstar ermöglicht hatte. Dass beim niederländisch geprägten deutschen Rennstall eine strikte Kontrolle herrscht, dürfte ein Grund zur Trennung gewesen sein. Der andere liegt wohl beim Geld. Hirschis Vertrag bei DSM wurde zwar nach den zahlreichen Erfolgen im vergangenen Jahr leicht aufgewertet, aber bestimmt nicht im gleichen Masse wie jetzt. Beim UAE Team Emirates dürfte der Jungstar schätzungsweise eine Million Franken pro Jahr verdienen.