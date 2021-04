Auf den Spuren des Bruders – Joel Hirschi im ersten Rennen Zweiter Der jüngere Bruder von Radstar Marc hat bei der Familie Hirschi für den ersten Podestplatz der Saison gesorgt – mit Platz 2 am Rennen in Hindelbank. pbt

Joel Hirschi (r.) unterwegs am Frühjahrsrennen in Hindelbank. Foto: PD

Nachdem die traditionellen Frühlingsrennen in Hindelbank an den Samstagen im März wegen Corona abgesagt werden mussten, ist es den privaten Organisatoren gelungen, eine Bewilligung für drei Rennen im April zu erhalten. Beim ersten Anlass der 43. Austragung durften nur Fahrer bis 20 Jahre starten. Unter den 20 Teilnehmern tauchte ein ganz prominenter Name auf: Hirschi. Dabei handelt es sich aber nicht um Marc Hirschi, den Etappensieger der Tour de France und WM-Dritten, sondern um dessen jüngeren Bruder. Der 14-jährige Joel startete in der Kategorie der Anfänger (U-17) und wurde Zweiter. Marc hatte gegenüber diesem Medium schon im Dezember verraten, dass der Bruder jetzt auch Rennen fahre und meinte: «Mein Vater unterstützt ihn dabei, so wie er das bei mir getan hat. Das finde ich cool.»

Nun hat also der Newcomer und nicht der Star für den ersten familieninternen Podestplatz in dieser Saison gesorgt. Marc Hirschi hat für sein neues Team UAE Emirates erst die Katalonien- und die Baskenland-Rundfahrt bestritten. Topresultate blieben dabei noch aus. Diese peilt der 22-jährige Ittiger nun im Ardennen-Klassiker an. Sie sind in seiner Planung als erste Saisonhöhepunkte vorgesehen. Am Sonntag startet Hirschi beim Amstel Gold Race als Leader seines Teams. Drei Tage später folgt Flèche Wallonne, bei dem der Schweizer vor einem Jahr gewonnen hat. Den Abschluss bildet am Sonntag in einer Woche Lüttich-Bastogne-Lüttich. Bei der letzten Austragung hatte Hirschi als Zweiter den Sieg nur knapp und mit Pech verpasst.

(pbt)

