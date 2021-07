Corona-Protest von Nena – Der Frust der Narzissten Nena wettert gegen Abstandsregeln, Helge Schneider bricht ein Konzert ab: In der Bühnenkunst liegen die Nerven blank. Joachim Hentschel

Eher kindliches Verständnis der Wirklichkeit: Nena bei einem Auftritt in Skanderborg (Dänemark) 2019. Foto: Avalon/PYMCA/Universal Images Group via Getty Images

Weil wir Woodstock thematisieren müssen, wenn wir über Konzerte, Proteste und Gegenkultur und all das reden – bringen wir es gleich hinter uns: Es gab da 1969 diese Szene am Nachmittag des dritten Tages. Joe Cocker hatte für die geschätzten 400’000 Leute gerade «With A Little Help From My Friends» geheult, als ein Gewitter aufzog.

Das Programm wurde gestoppt. Die Organisatoren scheuchten das Publikum zurück, gaben konfuse Warnungen durch. Sie hatten Angst, der Wind könne Lautsprecher und Teile der Gerüste in die Menge hineinstürzen.

Fröhlich im Schlamm: Publikum am Woodstock-Festival 1969. Foto: Corbis via Getty Images

Woodstock stand in der Tat kurz vor dem Abbruch, als Barry Melton auf die Bühne ging, der Gitarrist der Band Country Joe & The Fish, die als nächste dran gewesen wären. «Hey!», rief Melton den Hippies im Wind zu, «wenn wir uns alle richtig stark konzentrieren, können wir den Regen vielleicht stoppen!» Er begann eine Art Beschwörungsgesang: «No rain! No rain! No rain!»