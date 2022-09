Respektbezeugungen für Elizabeth II: Trauernde Menschen vor den Toren des Buckingham-Palasts in London, 10. September 2022. Foto: AP

In den letzten acht Tagen haben viele Britinnen und Briten bekundet, wie schwer ihnen der Abschied von ihrer Monarchin fällt und wie verloren sie sich fühlen. Die prächtigen Zeremonien dieser Woche, die am Montag ihren Höhepunkt in Westminster Abbey finden, haben das Gefühl einer scharfen Zäsur nur noch verstärkt.

Überraschen kann das nicht. Elizabeth II. war ein beispielloser Fixpunkt für mehrere Generationen ihrer Landsleute gewesen. Sie war, wie oft gesagt worden ist, praktisch eingewoben in den Stoff der britischen Gesellschaft. Sie war immer da. In den Turbulenzen so vieler Jahre bildete sie eine konstante Grösse, an der sich, wer wollte, halten konnte. Sie war Inbegriff beruhigender Kontinuität in einem Fluss steten Wandels.

Und Wandel und Turbulenzen gab es in ihrer langen Ära genug. Denn seit sie 1952 auf den Thron kam, haben sich nicht nur die sozialen und kulturellen Verhältnisse im Lande von Grund auf verändert. Die Transformation betrifft auch den inneren Zusammenhalt und das nationale Selbstverständnis Grossbritanniens seit den Nachkriegsjahren. (Hören Sie zum Thema den «Apropos»-Podcastbeitrag «Wie es nach der Queen weitergeht».)

Die «zweite elisabethanische Ära»

Das Empire, das noch solchen Einfluss auf die junge Elizabeth hatte, ist Geschichte. Das Commonwealth, mit dem man sich zu behelfen suchte, beginnt sich immer mehr von der britischen Krone abzuwenden. Und die spät eingeleitete Annäherung an Europa, die den Briten vorübergehend eine neue Rolle eintrug und gute Handelserträge, ist jüngst wieder aufgegeben und durch Konfrontation mit dem Kontinent ersetzt worden.

Wirtschaftlich und industriell ist Grossbritannien nicht mehr das Land, das es einmal war. Von einem Weltreich, das einmal 600 Millionen Menschen umfasste, ist das Vereinigte Königreich im kühlen Urteil des Londoner «Guardian» zu einem «nordeuropäischen Land mittlerer Grösse mit einer ungewissen Zukunft» geworden. Nicht einmal der Zusammenhalt dieses Landes ist – nach dem Brexit und in der Folge eines erstaunlichen englischen Nationalismus bei den regierenden Konservativen – noch garantiert.

Selbst Briten, die nicht an der Monarchie hängen, vermissen Elizabeth II. neuerdings.

Zu der gloriosen Neuaufwertung Grossbritanniens, von der zu Beginn der «zweiten elisabethanischen Ära» viel die Rede war, ist es in der erhofften Weise jedenfalls nicht gekommen. Dafür hat die Queen, im relativen Niedergang ihres Landes, viele Schläge der Geschichte erfolgreich zu dämpfen gewusst. Ihrer ruhigen Präsenz und ihrer stolzen Unbeirrbarkeit über so lange Zeit wurde zu Recht eine tröstliche Wirkung zugesprochen.

Selbst Briten, die nicht an der Monarchie hängen, vermissen Elizabeth II. neuerdings – und fragen sich zweifelnd, ob es einer Reihe relativ schnell aufeinanderfolgender gewählter Staatsoberhäupter (Margaret Thatcher? Boris Johnson?) besser gelungen wäre, das Land zu repräsentieren und zu einen.

Tatsächlich hat sich Elizabeth den Respekt von Republikanern wie Monarchisten verschafft, schon durch ihre bewusste Distanz zur Politik, durch ihre strikte Neutralität. Viel gepriesen worden sind natürlich auch ihre Selbstdisziplin, ihr demonstratives Pflichtbewusstsein und die Anpassungsfähigkeit, die sie, wo erforderlich, zeigte. Und da war noch etwas anderes.

Der König zu Besuch in Wales: Charles III. begegnet den Menschen in Cardiff, 16. September 2022. Foto: Keystone

Die Königin war quasi das letzte Verbindungsglied zu einem Krieg, in dem ihr Land dem Faschismus einmal sehr einsam die Stirn geboten hatte – zu einem Kapitel britischer Geschichte, das tiefe Spuren in der Insel-Psyche hinterlassen hat. So gesehen, ist mit Elizabeth II. auch die Nachkriegszeit auf der Insel nun zu Ende gegangen. Mit Charles III. beginnt eine neue Zeitrechnung, auch für die Monarchie. (Lesen Sie auch den Artikel «Die Königs­familie demonstriert Geschlossenheit».)

Charles, 73-jährig, hat natürlich nicht die Chance, über ein Dreivierteljahrhundert nach und nach so beliebt zu werden, wie es seine Mutter war. Aber es kommt ja auch nicht nur darauf an, wie sehr er ihrem Vorbild jetzt zu folgen versteht, ob er sich bewährt in der Rolle, die ihm nun zugefallen ist. Viel hängt stattdessen davon ab, wie sich die tatsächlichen Verhältnisse auf der Insel entwickeln.

Gefühl von Gewissheit und Zuversicht ist weg

Ob Schottland und Nordirland sich am Ende davontrollen, nach dem erzwungenen Bruch mit der EU. Ob das Commonwealth von der Krone «abfällt». Ob es das Interesse verliert an London. Ob die harsche Politik einer weit nach rechts gerückten Tory-Partei die Basis einer ganz auf Harmonie eingestimmten Monarchie weiter untergräbt. Gerade für jüngere Britinnen und Briten, die die alten Loyalitäten gegenüber der Krone nicht mehr spüren, sind heute ganz andere Dinge wichtig, wie etwa die Frage, ob sie anderntags noch Jobs haben werden und ihre Existenz sichern können (während die Royals in ihren Palästen weiter ein exklusives Leben führen).

Diese neue Generation findet es auch leichter, ein kritisches Auge auf die Kolonialgeschichte ihres Landes zu werfen – und auf die Rolle der Monarchie. In gewisser Weise ist so das problematischste Erbe der «zweiten elisabethanischen Ära» gerade das stete Gefühl von Gewissheit und Zuversicht, das die Königin ihrem Land zu vermitteln wusste. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Es waren nur ein paar Sekunden – aber das lange Warten war es wert».)

Zum Schock der letzten Tage gehört auch die Ahnung, dass dieses Gefühl nun, in den Krisen im Leben der Nation, nicht mehr wie selbstverständlich dazugehört. Auf die Briten warten mit einem Mal sehr viel härtere Herausforderungen, sehr viel ernstere Fragen und möglicherweise dramatischer Wandel. Hinter den Bildern der Trauer, die wir in den letzten Tagen gesehen haben, verbirgt sich ein grosses Mass an Verunsicherung.

