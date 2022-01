Schulen und Corona – «Hinter den Kulissen brodelt es» Seit gut einer Woche müssen auch die jüngsten Schülerinnen und Schüler Maske tragen. Einige Eltern leisten erbitterten Widerstand – zum Beispiel in Wattenwil. Marc Imboden

Wie der Rucksack am Rücken gehört nun auch die Maske vor dem Gesicht für alle Schülerinnen und Schüler im Kanton Bern zum Alltag. Foto: Adrian Moser

Das Positive vorneweg: «Die ganz grosse Mehrheit der Eltern akzeptiert die Corona-Massnahmen, die wir nun schon seit langem nach Vorgabe des Kantons umsetzen», sagt Urs Kaufmann, seit 1999 Schulleiter von Wattenwil. Doch es gebe eine kleine Minderheit, die ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen zurzeit gewaltiges Kopfzerbrechen bereiteten.

«Bereits in der vorletzten Woche und zum Teil noch früher signalisierten uns die Eltern von mehreren Kindern der Primarstufe, dass ihre Töchter und Söhne in der Schule keine Masken tragen würden.» Eines ihrer Argumente: Masken behinderten die Sauerstoffaufnahme und seien deshalb schädlich für das Gehirn, das sich bei Kindern noch in der Entwicklung befindet. Zudem sei gezeigt worden, dass auch schädliche Stoffe in den Masken seien. Hinzu kamen Anfragen um Fernunterricht und Homeschooling. Dabei wurde auch betont, dass man grundsätzlich an einer gemeinsamen Lösung interessiert sei und auch «Eigenleistungen» erbringen würde.