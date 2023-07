Festival Am Schluss in Thun – Hinter dem Riesenrad ist wieder Musik Trumpf Bis zum 30. Juli gibts auf dem Mühleplatz wieder täglich Livemusik zu hören. Das musikalische Spektrum des Mokka-Festivals Am Schluss ist breit, das Konzept bleibt bewährt. Gabriel Berger

Ein gewohntes Bild im Thuner Sommer: Das Festival Am Schluss auf dem vollen Mühleplatz, hier anlässlich des Auftritts der Berner Rapperin Steff la Cheffe im Jahr 2019. Foto: Christoph Gerber

Seit dem Sommer 2005 ist es – mit einem Unterbruch während der Pandemiejahre – eine Konstante im Thuner Veranstaltungskalender: das Festival Am Schluss auf dem Mühleplatz, organisiert vom Team der Café-Bar Mokka. Am Mittwoch startet die mittlerweile 17. Ausgabe. Der frühere Mokka-Chef Pädu Anliker hatte die Konzertreihe seinerzeit als Ersatz für den Anlass Im Fluss ins Leben gerufen, bei der Musikerinnen und Musiker in den Sommern 2003 und 2004 im Herzen der Stadt auf einer schwimmenden Bühne mitten in der Aare auftraten.