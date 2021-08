Hopp YB

Aber ganz im Sinne der wichtigen Fünfjahreswertung hoffen wir natürlich nichtsdestotrotz auf einen Schweizer Sieg, so parteiisch dürfen wir wohl noch sein. Das Prozedere ist (endlich) simpel. Zwei Spiele gegen die Ungarn trennen die Young Boys von der Teilnahme an der lukrativen Champions League. Geht es heute schief, bleibt noch ein Rückspiel. Aber darauf ankommen lassen will es in Bern wohl auch keiner.