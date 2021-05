Postomaten in Thun – Hindernisparcours, um Bargeld zu beziehen Behindertenfreundliche Postomaten in der Stadt: Fehlanzeige? Widersprüchliche Antworten von Postfinance sorgen für Verwirrung. Eine Nachfrage bringt Klärung – und Erleichterung. Hans Peter Roth

Die meisten Postomaten in Thun sind nicht behindertenfreundlich. Barbara Hug (im Rollstuhl) kann hier kein Geld beziehen. Stehend: Ursulina Huder. Foto: Murielle Buchs

Konsterniert blickt Barbara Hug in der Poststelle um sich. Weit und breit kein Postomat, der mit Rollstuhl zugänglich wäre. Dabei wurde die neue Postfiliale im Thuner Aarezentrum eben erst am 15. März dieses Jahres eröffnet. «Wo soll ich denn nun mein Bargeld beziehen?», wundert sich die Rollstuhlfahrerin.

Zuvor befand sich neben der alten Postfiliale beim Bahnhof Thun ein rollstuhlfreundlicher Postomat. Leider gebe es am neuen Poststandort Aarezentrum gar keinen Postomaten mehr, antwortet man der behinderten Frau am Schalter und verweist sie an den unweit gelegenen Postomaten beim Restaurant Kaffeemühle.