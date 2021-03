Nisthilfen montiert – Hindelbank ist (fast) ein Storchendorf Vier Hausdächer und ein alter Kran: Weissstörche haben die Qual der Wohnungswahl. Die Umweltgruppe möchte die Vögel im Dorf ansiedeln.

Wo ein Weissstorch wohnen soll, muss solide gebaut werden. Zuerst kommt ein Träger auf das Dach, darauf … Fotos: Beat Mathys … wird die eigentliche Nisthilfe platziert. Störche nutzen ihre Nester über Jahre und bauen sie immer weiter aus. 1 / 2

Da soll noch einer sagen, die Hindelbankerinnen und Hindelbanker hätten kein Herz für Vögel: Seit gestern warten im Dorf drei neue Horste auf gefiederte Mieterschaft. Auf je einem Bauernhaus am Hübeliweg, an der Bern- sowie an der Burgdorfstrasse hat die Umweltgruppe Nisthilfen für Weissstörche installieren können.

Zusammen mit dem Kranturm bei der Autobahn und einer Plattform auf einem Bauernhaus in Mötschwil ist das Wohnungsangebot für die eleganten Vögel auf fünf Einheiten angewachsen. Jetzt heisst es Geduld haben: Bis Störche sich an einem Ort niederlassen, kann es mehrere Jahre dauern.

Eine Storchenfamilie im Horst: So wie hier im Zoo Basel könnte es bald auch in Hindelbank aussehen. Foto: Zoo Basel

we