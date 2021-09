Vor 20 Jahren in Burgdorf – Hin und her wegen einer Anzeige Ein paar Jugendliche wollten Anzeige erstatten, weil ein Kollege sie angegriffen hatte. So einfach, wie man annehmen könnte, war das aber nicht. Cornelia Leuenberger

Erst der Angriff, dann ein komplizierter Weg durch die Polizeibüros: Was Jugendliche vor 20 Jahren in Burgdorf erlebten, war alles andere als lustig. Symbolfoto: Photothek.net

Im September 2001 berichtete diese Zeitung mehrmals über eine unschöne Geschichte in Burgdorf: Zwei junge Männer aus rechtsextremen Kreisen hatten fünf Jugendliche angegriffen und einen von ihnen am Kopf verletzt.

Als wäre das alles nicht schon schlimm genug, bekam die Gruppe auch noch Probleme mit der Polizei. Die BZ titelte: «Wieder schlugen Skins zu: Mitschüler haben genug» – «Ein Hickhack um eine Anzeige» – «Anzeigen bergen ein Kostenrisiko».

Eine heftige Begegnung

Der Reihe nach: Es war ein Samstagabend im September 2001, kurz nach 20 Uhr. Fünf Jugendliche waren in der Stadt unterwegs, als ein Auto an ihnen vorbeischoss und etwas weiter vorne stoppte. Dem Wagen entstiegen zwei junge Männer. Sie gingen auf die Teenager los und schlugen ohne viele Worte zu. Einer der Attackierten wurde am Kopf verletzt, die Wunde musste später mit fünf Stichen genäht werden. Als zwei der Angegriffenen sich mit Pfefferspray wehrten, suchten die Schläger das Weite.