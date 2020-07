Leserbilder – Himmlische Momente Mal stürmisch, mal besänftigend: Im Sommer wartet der Himmel mit bewegendem Schauspiel auf. Leserinnen und Leser haben ihre Beobachtungen fotografiert. Nikola Stosic

Die Natur steht selten still. Schon gar nicht in der wärmsten Jahreszeit. Besonders eindrücklich zeigt sich der wechselhafte Charakter des Sommers am Himmel über unseren Köpfen. Die Szenerie reicht von heftigen Gewittern mit leuchtenden Blitzen bis hin zu friedvoll lilafarbenen Wolkengebilden. Und dann ist da der Komet, der in diesem Jahr ganz nah an unserer Erde vorbei gezogen ist. Oder da sind zwei Regenbögen, die gerade gleichzeitig am Himmel erscheinen. Leserinnen und Leser haben diese Naturspektakel fotografiert. Eine Auswahl an Bildern finden sie hier.