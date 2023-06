Emotionaler Streit um Wasser – Hilterfingen ist sein Trinkwasser heilig Es ist eine schallende Ohrfeige für den Gemeinderat: Der Souverän steht im Streit um das Trinkwasser nicht auf seiner Seite und versenkt den Verkauf der Primäranlagen. Roger Probst

Trinkwasser ist ein emotionales Thema – nicht nur in Hilterfingen. Foto: Keystone

Der Abend beginnt mit einem Paukenschlag. Gemeindepräsident Gerhard Beindorff (FDP) ist mit seinen einleitenden Erläuterungen noch nicht zu Ende, da meldet sich ein Bürger. Er lässt kein gutes Haar am Gemeinderat und bringt gleich fünf Rügen an. Er wirft Beindorff und seinen Kolleginnen und Kollegen vor, dass sie Falschinformationen verbreitet und sich widerrechtlich in den Abstimmungskampf eingemischt hätten. Zudem soll der Rat das Geschäft vorsätzlich verschleppt haben. Kräftiger Applaus. Damit ist der Abend so richtig lanciert.