Flut im Westen Deutschlands – Hilflos zwischen Trümmern Das Hochwasser bringt sogar die Retter samt ihrer modernen Technik an ihre Grenzen. Noch immer gehen Notrufe bei ihnen ein. Eindrücke aus dem Katastrophengebiet. Benedikt Müller-Arnold , Jana Stegemann aus Erftstadt

Die Katastrophe aus der Vogelperspektive: Zerstörte Häuser und verwüstete Landschaften in Erftstadt-Blessem. Foto: AFP

Als die Flut am Donnerstag nach Blessem kam, hatten die Menschen nur wenig Zeit, um sich in Sicherheit zu bringen. Die braunen Fluten rissen alles mit, was ihnen in den Weg kam: Menschen, Häuser, Autos, Strassen. Blessem ist ein Stadtteil von Erftstadt, 40 Kilometer von Köln entfernt.

Südlich von Blessem war nach tagelangem Starkregen und dem Zufluss aus der Eifel der ortsnahe Fluss Erft aus seinem Bett getreten. Durch die Wassermassen wurden einige Häuser unterspült. Luftbilder zeigten gigantische Erdrutsche. Menschen wurden in ihren Autos auf überschwemmten Strassen eingeschlossen. Häuser verschwanden in den Fluten. Die Bilder aus Nordrhein-Westfalen sind apokalyptisch.

Am Freitagmittag berichtete Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul an einer Medienkonferenz, dass in Blessem drei Wohnhäuser und ein Teil der historischen Burg eingestürzt seien. «Wir gehen von mehreren Toten und Vermissten aus», sagte Reul. Viele Menschen hätten gerettet werden können, zurzeit gehe das aber nur mit Booten. Aus den Häusern kämen noch immer Notrufe. Die Situation in Erftstadt sei «wegen der Dynamik» zurzeit «ganz besonders kritisch», liess Reul verlauten.

Die Erft ist ein eigentlich kleiner Fluss

Frank Rock, der Landrat des Rhein-Erft-Kreises, hatte zuvor gesagt: «Es ist eine katastrophale Lage, wie wir sie hier noch nie hatten.» 50 Menschen seien noch mit Booten gerettet worden, andere wieder zurückgekehrt in bereits evakuierte Häuser. Senken hätten binnen zehn Minuten unter Wasser gestanden. Es habe kaum Zeit gegeben, die Menschen zu warnen. «Das Wasser kam irre schnell», sagte Rock.

Matthias Habel ist schockiert, aber nicht überrascht, dass es ausgerechnet Blessem so hart getroffen hat. Der Geograf lebt wenige Kilometer entfernt, er kennt die Region seit mehr als 20 Jahren. «Wenn man sich die Gegebenheiten anschaut, ist das, was da gerade passiert, relativ logisch und wäre vorhersehbar gewesen», sagt Habel am Freitagmittag am Telefon.

Längst sind alle jemals aufgezeichneten Hochwassermarken übertroffen worden.

Die Erft, ein eigentlich kleiner Fluss, fliesst direkt am Ortsteil vorbei. Es handelt sich um einen kanalisierten, also künstlich angelegten Fluss mit mehreren Dämmen. Die Erft trat schon weit südlich von Blessem aus ihrem Bett heraus. «Das Wasser strömte in grosser Breite durch den Ort, suchte sich seinen Weg. Das Problem ist die grosse Kiesgrube nördlich von Blessem. Sie ist der tiefste Punkt, dorthin fliesst das Wasser automatisch mit grosser Kraft wasserfallartig rein.» Durch das einströmende Wasser sei es zu einer massiven rückschreitenden Erosion gekommen, die so den Ortsrand von Blessem erreicht habe.

Die Dynamik sei vergleichbar mit einem Loch, das am Strand beim Bauen einer Sandburg entsteht, sagt Habel: «Läuft dort Wasser hinein, wird das Loch immer breiter. Das passiert gerade in Blessem.» Habel glaubt, dass die Wasserflut erst abnimmt, wenn die Kiesgrube gefüllt und der Höhenunterschied ausgeglichen ist.

Die Naturkatastrophe im Westen Deutschlands nimmt immer grössere Ausmasse an, längst sind alle jemals aufgezeichneten Hochwassermarken übertroffen. Bis Freitagnachmittag sind 103 Tote zu beklagen: In Rheinland-Pfalz kamen mindestens 60 Menschen ums Leben und in Nordrhein-Westfalen 43. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Belgien, Niederlande, Luxemburg unter Wasser».)

200’000 Menschen zeitweise ohne Strom

Dass in einem hoch technisierten Industrieland ein solches Szenario möglich ist, damit hatte kaum jemand gerechnet. Dass ganze Ortschaften von der Aussenwelt abgeschnitten sind. Dass Armeepanzer Strassen freiräumen müssen. Dass Staudämme zu brechen drohen. Dass ganze Ortschaften evakuiert werden müssen. Und dass tagelang der Strom ausfällt.

«Es sieht teilweise aus wie im Krieg», sagt Stefan Küppers. Er ist der Technikvorstand der Eon-Tochter Westnetz, des grössten Stromversorgers in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Zeitweise waren 200’000 Menschen ohne Strom. Die Strominfrastruktur ist an einigen Stellen so stark beschädigt, dass es Monate, wenn nicht Jahre dauern wird, bis sie wieder so hergestellt ist wie vor dem Hochwasser.

Das Schlimmste ist überstanden: Bundeswehr-Angehörige bringen Bewohner von Bad Neuenahr-Ahrweiler in Sicherheit. Foto: Keystone

Das gilt besonders für das Ahrtal. Dort lebt Gabriele Reger und erzählt vom Schrecken der Flut. Nein, so hatte sie sich den Beginn ihres Ruhestands nicht vorgestellt. Vor zwei Jahren ist die Kölnerin nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gezogen, in dieses Heilbad an der Ahr, bekannt für seinen Rotwein, sein Casino, seine Altstadt. Natur statt laute Stadt. Doch nun trabt Reger mit dem Hündchen auf den Armen durch den Matsch.

Bis zu 150 Liter pro Quadratmeter hatte es diese Woche geregnet, auf ohnehin recht feuchte Böden. Das Wasser floss in Bäche und in Flüsse wie die Ahr, die sich auf Schlangenlinien durch die Eifel frisst. Die Flut überschwemmte ganze Dörfer wie etwa den Ort Schuld, eigentlich idyllisch in einer Flussschleife gelegen. Doch das Wasser nahm eine Abkürzung.

«Wenn die Kollegen die Talsperren halten, dann sind wir mit dem Schlimmsten durch.» Elmar Mettke, Feuerwehr Erftstadt

Der Pegel an der Ahr erreichte ungekannte Höhen, die Flut drang Ort für Ort in Strassen und in Häuser ein, riss parkende Autos und Baumstämme mit. «Das kam so schnell», sagt Anwohnerin Reger, «das war beängstigend.»

Mehr als 50 Menschen sind im Kreis Ahrweiler gestorben, 12 alleine in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung, die sich nicht mehr aus dem Wasser retten konnten. Viele Menschen flüchteten auf Dächer oder Wohnmobile. Auch am Freitagabend kreisen noch Helikopter über dem Tal, um Eingeschlossene zu bergen.

Zwischenzeitlich kamen 3500 Menschen in Notunterkünften unter. Nun verteile man die Betroffenen «soweit es geht» auf freie Zimmer, sagt Thorsten Trütgen vom Deutschen Roten Kreuz. Viele Menschen der Umgebung hätten Betten angeboten, ein Hotel am nahen Nürburgring habe Zimmer zur Verfügung gestellt. Nach der verheerenden Flut schwappt nun eine Welle der Solidarität durchs Ahrtal. (Lesen Sie zum Thema auch den Artikel «Fluten zerstören ein Dorf in der Eifel».)

35 Boote und 6 Helikopter auf Rettungsmission

In der Altstadt von Ahrweiler liegt «nur noch» Schlamm auf dem dunklen Kopfsteinpflaster. Doch umso mehr sieht man nun die Schäden in der alten Postkarten-Idylle. Autos, die das Wasser durch den Ort getrieben hatte, liegen auf der Seite, Scheiben völlig demoliert. Hinter dem Schaufenster der Weinhandlung ist alles voller Matsch. Die Betonbrücke über den Fluss liegt schief und eingestürzt im Wasser. Knatternde Pumpen schaffen Wasser aus den Kellern. Ein Bagger schiebt gleich zwei kaputte Autos von der Strasse. Ahrweiler ist im Begriff, die Wege wieder frei zu räumen. Doch das wird noch dauern.

«Wir haben nach wie vor keinen Strom, kein Wasser», sagt Gabriele Reger. Die Anwohnerin hatte geschwind noch zwei Eimer Wasser gezapft, als das noch funktionierte. Einen hat sie schon mit ihrer Nachbarin geteilt. Nun wartet die Rentnerin auf ihre Tochter aus dem Rheinland, die endlich frisches Wasser zu der Mutter fahren will. Auch sogenannte Powerbanks will sie mitbringen, damit das Handy wieder laden kann. Es sind die ganz kleinen Fortschritte, die am Ende dieser Woche aus Ahrweiler zu berichten sind.

In Erftstadt sind die Rettungskräfte am Freitagnachmittag noch immer mit 35 Booten und 6 Helikoptern unterwegs, um Menschen aus ihren überfluteten Häusern zu befreien. Die Pegel der Bäche und Flüsse fallen gerade. «Wenn die Kollegen die Talsperren halten, dann sind wir mit dem Schlimmsten durch», sagt Elmar Mettke, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Erftstadt. Es ist ein Hoffnungsschimmer.

