Leserreaktionen – Hilferuf der Klimajugend ernst nehmen Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen. Mathias Gottet

Klimademo in Bern im April des vergangenen Jahrs. Foto: Susanne Keller

Zu «Der Schulraum scheidet das Dorf»

Abstimmungskampf, wie er in einem Dorf sein sollte

Es geht um ein Sachgeschäft: Oberbipp braucht dringend einen dritten Kindergartenraum und mittelfristig multifunktionelle Räume für die Primarschule. Die Gemeinde plant deswegen einen Schulpavillon. Argumente dafür, Argumente dagegen. Ein Abstimmungskampf um ein Sachgeschäft mit Emotionen, wie er in einem lebendigen Dorf sein sollte. Dass deswegen das Dorf sich scheidet, wie in dem Artikel als Überschrift plakativ erwähnt wird, ist arg übertrieben. Denn zu verflochten sind all die Meinungen über die verschiedensten Geschäfte in unserem Dorf. Dass nicht Alle in Allem eine kongruente Meinung haben, hält ja die Demokratie lebendig. Wir könnten uns sonst Abstimmungen sparen und das Geld lieber in eine Badi investieren, um da unsere Emotionen abzukühlen.

Rolf Aschwanden, Oberbipp

Zu «Klimaaktivisten attackieren linke Politiker»

Hilferuf der Klimajugend ernst nehmen

Der Artikel setzt einen völlig falschen Schwerpunkt. Nicht die potenziellen Spannungen innerhalb der Politik sollten das Thema sein, sondern die Tatsache, dass sich in der Sache Klimaschutz noch kaum etwas bewegt hat. Wenn die Jungen nun zu drastischeren Mitteln greifen, sollten wir nicht höhnisch auf sie zeigen. Ihr Hilferuf ist ernst zu nehmen, denn es geht – völlig berechtigt – um ihre Zukunft.

Selina Leu, Ortschwaben

Zu «Klimaaktivisten attackieren Politiker und rufen zum Protest auf»

Missachtungen sind vorprogrammiert

1979 wurde in Bern ein internationales Übereinkommen zum Schutz der bedrohten Natur ausgearbeitet. Die «Berner Konvention» wurde von 51 Staaten unterzeichnet. Darin wurde festgelegt welche Tier- und Pflanzenarten streng geschützt sind. Dazu gehören etwa Fischotter, Wolf, Bär, Luchs und Biber. Als Folge rigoroser Schutzmassnahmen, etwa in Italien, sind die Bestände seltener Säugetiere wieder angewachsen, ehemals ausgestorbene Arten sind wieder präsent. Daraus ergeben sich Konflikte, die zu einem neuen Jagdgesetz geführt haben. Wird dieses eingeführt, sind Missachtungen zum internationalen Abkommen vorprogrammiert. Der Bund will die Kompetenzen zur Regulierung der Raubtiere den Kantonen übertragen, obwohl er sich im Abkommen als Schutzherr der Tierwelt gibt und Tiere keine Kantonsgrenzen kennen. Kommt es zum Abschuss von geschützten Tieren, muss der Bund vor dem Europarat Rechenschaft ablegen. Es ist zu hoffen, dass das Volk das Jagdgesetz ablehnt.

Daniel Hofer, Bern