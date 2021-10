Elternfrage: ADS in der Schule – Hilfe, mein Kind ist zu verträumt Wie viel Träumerei ist normal? Oder wann ist eine Abklärung angebracht? Daniela Melone gibt Tipps zum Umgang mit konzentrationsschwachen Schulkindern. Daniela Melone

Umgeben von Fantasiewelten: Manchen Kindern fällt es schwer, sich auf den Schulalltag zu konzentrieren. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, vor ein paar Tagen habe ich eine Mail von der Klassenlehrerin meines Mädchens (6) bekommen, weil sie ein paar Bedenken mit uns besprechen möchte. Sie schrieb, dass meine Tochter beispielsweise ständig vor sich hinsummen würde. Ausserdem halte sie auf dem Weg zur Turnhalle öfters die ganze Klasse auf, weil sie dringend eine Ameise oder eine Schnecke vor dem Trampel-Tod bewahren müsse. Zudem mache sie die ihr aufgetragenen Aufgaben nur höchst selten in der vorgegebenen Reihenfolge und wirke mit ihren Gedanken meist weit weg. Sie sei etwas ratlos, so die Lehrerin in ihrer Mail.