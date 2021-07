HV des Vereins «hifidi» – Hilfe in finanziellen Notlagen Mit der Hauptversammlung wird im Verein «hifidi» (Hilfe in finanziellen Dingen) vieles neu. Doch der neue Präsident kommt aus demselben Metier wie der Initiant von 1993. Guido Lauper

Bruno Martig (links) gibt das Präsidium nach zehn Jahren an Martin Camenisch weiter. Marlis Camenisch kennt die Organisation seit ihrer Gründung. Foto: Guido Lauper

«Nach dem grünen Licht der Kirchgemeinden boten Bruno Müller und seine Nachfolger von 1993 bis 2011 die Dienste Ratsuchenden ehrenamtlich und von zu Hause aus an», erinnert sich Marlis Camenisch. Sie war 1998 dabei, als «hifidi» zum landeskirchlichen Projekt für die Region wurde – mit dem Ziel, Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten zu unterstützen und zu begleiten.

Die Idee zur sozialdiakonischen Arbeit in den Kirchgemeinden war in ökumenischer Zusammenarbeit entstanden. Bruno Müller (reformiert), pensionierter Sozialdienstler eines Grossverteilers, und seine Frau Elisabeth Kaiser (katholische Kirchgemeinderätin), hatten das Anliegen der Budgetplanung und Begleitung aus der Schuldenfalle in ihre Kirchgemeinden getragen.