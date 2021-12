Effinger-Theater – Hilfe, ich bin ein Mörder In der «Affäre Rue de Lourcine» merken zwei nach einer durchzechten Nacht, dass sie offenbar einen Mord begangen haben.

David Euch und Christoph Griesser spielen in der verzwickten Krimikomödie. Foto: pd/Severin Nowacki

Auf ein feuchtfröhliches Klassentreffen folgt der Filmriss. Lenglumé und Mistingue wachen auf und wissen nicht mehr, was in der vergangenen Nacht passiert ist. Sie finden Kohlestückchen in ihren Hosentaschen – und erfahren bald aus den Nachrichten, dass eine junge Kohlehändlerin tot in der Rue Lourcine aufgefunden wurde. Der Fall scheint klar: Die beiden scheinen einen Mord begangen zu haben. Was nun?

Die Komödie «Die Affäre Rue de Lourcine» ist eines von 175 Stücken, die der Franzose Eugène Marin Labiche (1815–1888) verfasst hat. Susi Weber inszeniert das Stück. Es ist die erste Produktion der deutschen Regisseurin im Theater an der Effingerstrasse. (mfe)

