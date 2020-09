Grossrat zu Ski-Grossanlässen – Hilfe für Skirennen und Lob für Ammann Der Kanton soll die Weltcupanlässe in Adelboden und Wengen unterstützen. Der Grosse Rat stimmt zwei entsprechenden Vorstössen in abgeschwächter Form zu. Samuel Günter UPDATE FOLGT

Der Grosse Rat anerkennt die volkswirtschaftliche Bedeutung der Weltcuprennen in Wengen (im Bild die Zuschauer auf Girmschbiel) und Adelboden. Foto Stefan Kammermann

Der bernische Grosse Rat spricht sich klar dafür aus, dass der Kanton Bern die Weltcuprennen in Adelboden und Wengen weiter massgeblich unterstützt. Das Parlament stimmte zwei entsprechenden Vorstössen zu – allerdings in abgeschwächter Form. So nannte SVP-Grossrat Thomas Knutti (Weissenburg) eine konkrete Zahl: jährlich 500’000 Franken.