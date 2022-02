Kirchgemeinde Unterseen – Hilfe für armenische Obstbauern Die Kirchgemeinde Unterseen unterstützt Obstbauern in der südarmenischen Provinz Wajoz Dsor.

Äpfel und anderes Obst werden künftig in Wajoz Dsor helfen, die Lebensbedingungen der Bauernfamilien zu verbessern. Foto: Balz Murer

Die reformierte Kirchgemeinde Unterseen hat den Obstbauern in Wajoz Dsor (Armenien) via das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (Heks) 28‘000 Franken überwiesen. «Hauptziel dieser Unterstützung ist die Verbesserung der Lebensbedingungen für Bauernfamilien», heisst es in der Medienmitteilung der Kirchgemeinde. «Motivierte Kleinbauern werden in modernen Obstbautechniken geschult, bekommen neue Baumsetzlinge, und ihnen wird geholfen, die Produkte besser zu vermarkten.»

Der Betrag setzt sich zusammen aus dem Erlös des Chilchefeschts am Adväntsmärit, Kollekten, Privatspenden und einem Beitrag der Kirchgemeinde Unterseen. Beim Chilchefescht engagieren sich rund 100 Freiwillige in diversen Angeboten.

