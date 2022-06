Altern in einer modernen Welt – «Hilfe, die Swisscom-Box spricht mit mir!» Ein Paket aufgeben? Schwierig. Ein SBB-Ticket lösen? Unmöglich. Bitcoin und Twint? Nie gehört. Für ältere Menschen wird die Welt immer rätselhafter. Beobachtungen eines Elternpflegers. Ane Hebeisen

Dass das Tablet den Fernseher ersetzt, ist in den Stuben der Ü-80-Generation derzeit eher unwahrscheinlich. Foto: Getty Images

Neulich guckte ich mit meinen Ü-80-Eltern Fernsehen. Es lief ein Quiz, in dessen interaktivem Teil den TV-Zuschauerinnen und -zuschauern der Gewinn einer grösseren Geldsumme in Aussicht gestellt wurde. Man müsse sich bloss mit der Moderatorin Angélique Wälchli in Verbindung setzen. Zu diesem Zweck wurde ein riesiger QR-Code eingeblendet. Meine Mutter schaute sich die Sache kurz an, griff beherzt zur Fernbedienung und schaltete das TV-Gerät aus. Als wir fragten, warum sie das tue, sagte sie, der Fernseher zeige manchmal so eigenartige Quadrate. Einmal ausschalten, danach wieder einschalten wirke meist Wunder.