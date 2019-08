Hilfe, das Kind flucht!

„WTF?!“ ging es mir durch den Kopf. So billig kommst du mir nicht davon, du kleiner Wicht! Ich liess den Mozzarella, Mozzarella sein und jagte ihm hinter her. Innerlich ein glühender Dampfkochtopf, äusserlich die Ruhe selbst, baute ich mich vor dem Fünfjährigen im Kinderzimmer auf, der gerade seelenruhig dabei war seine Pokémon-Karten zu sortieren. Mit einem „Gahts no?!“ als Einleitung und einem erhobenen Zeigefinger versuchte ich dem kleinen Kerl klar zu machen, dass solche Wörter die Grenzen der Respektlosigkeit definitiv überschreiten und ich vor dem Abendessen noch eine Entschuldigung erwarten würde. Er nahm es zur Kenntnis, um sich auch gleich wieder über Pikachu, Floink und Glumanda zu beugen. Ein paar Minuten später, ich hatte soeben die Pizza in den Ofen geschoben, kam er abermals in die Küche gewackelt und fragte: „Du Mama, was heisst eigentlich figgen?“ – In Sendung-mit-der-Maus-Manier entgegnete ich ihm: „Das ist ein anderer Ausdruck dafür, wenn zwei Menschen Liebe machen.“ – Seine Antwort: „Okay, dann ist das aber nichts Schlimmes, oder?“

Fluchen tut gut!

Tja, was soll man drauf antworten? Was das Verwenden von Kraftausdrücken betrifft, muss man ja ehrlicherweise zugeben, dass sie zwar nicht zum guten Ton gehören, manchmal aber verdammt gut tun, nicht? Schimpfen als therapeutisches Mittel sozusagen. Als Möglichkeit einen Zustand höchster Erregung abzubauen. Mal richtig Dampf abzulassen. Sich auszukotzen. Nicht umsonst vertreten zahlreiche Psychologen die Ansicht, dass Fluchen für unsere Gesundheit ebenso wichtig sei, wie Lachen oder Weinen. Aber dennoch: Dass mir mein Kleiner „Figg di!“ vor den Latz knallt, geht natürlich gar nicht. Auch wenn der Fünfjährige damit seinem Ärger hat Luft verschaffen können. No way! Schlicht unzulässig. Aber was tun, wenn kleine Menschen fluchen?

Vor allem, wenn man wie ich grundsätzlich die Ansicht vertritt, dass mit plumpen Verboten und Tabus in der Regel wenig bis gar nichts geregelt wird was Kindererziehung betrifft. Was die Sache mit dem Fluchen angeht, so habe ich schon die eine oder andere Methode an unseren drei Kindern testen können. Bei kleinen Kids etwa kann ich die Strategie „Fluchen auf der Toilette“ weiterempfehlen – sie ist simpel und äusserst effektiv: Entfährt einem Familienmitglied ein spontanes „Scheisse“ oder „Arschloch“ – was durchaus hin und wieder vorkommt – wird das Schimpfwort auf dem stillen Örtchen so lange und laut wiederholt, wie man gerade möchte und sich abgeregt hat. Auf diese Weise findet das „schlimme“ Wort sein passendes Zuhause.

Schwule Sau vs. Onkel Philipp

Bei meinem Teenagersohn hingegen, muss ich selbstverständlich anderes Geschütz auffahren. Ich versuche es derzeit mit Sensibilisierung. In der Hoffnung, dass er von selbst begreift, warum Shippi-Slang beim grosselterlichen Sonntagsessen nicht besonders gut ankommt. Dass er versteht in welcher Gesprächssituation, welche Ausdrucksweise gerade gefragt ist. Ich sage zu ihm also Dinge, wie: „Wenn du deine Freunde unbedingt mit schwule Sau beschimpfen willst, bitteschön. Deine Entscheidung. Bei uns Daheim sind Schwule aber vor allem eines: Freunde. Sie heissen Mario und Onkel Philipp.“

PS: Meine eigene Methode, um mal richtig Dampf abzulassen, heisst übrigens Verklausulierung – quasi der poetische Weg, um mit Sprache umzugehen. Ich sage also anstelle von „Verdammter Scheiss“, etwa „Schöner Kack“. Und „Arschlöcher“ werden für mich jeweils zu klassischen „Armleuchtern“. Schöner fluchen macht Spass!

Der Beitrag Figg di! – Schöner Fluchen erschien zuerst auf Mamablog.