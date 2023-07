Neues Gerät bei Air-Glaciers – Hilfe bei der Suche nach Vermissten Zeitgewinn im Kampf um Leben und Tod: Dank einer Kugel will Air-Glaciers vermisste Personen schneller aufspüren können. Das neue Gerät ist in Lauterbrunnen im Einsatz.

Mit dem neuen Detektor sollen Vermisste schneller gefunden werden. Foto: PD

Die Kugel sendet – unten am Helikopter montiert – ein Radarsignal aus, das den Reflektor aktiviert. Dieser reflektiert das Suchsignal zum Detektor zurück. Recco Sar Helicopter Detector ist eine Weiterentwicklung und Ergänzung zum bestehenden Handsuchgerät, das in der Gebirgsrettung bereits häufig eingesetzt wird. seit kurzem benutzt die Crew in Lauterbrunnen als zweite Air-Glaciers-Basis den Detektor.

«Mit einer Breite von bis zu 100 Metern ist der Suchkorridor vergleichsweise gross», schreibt Air-Glaciers in einer Mitteilung. Dadurch kann in kurzer Zeit ein grosses Suchgebiet abgeflogen werden (bis zu 30 Fussballfelder in einer Minute). Die Technologie eignet sich für den Einsatz während aller Jahreszeiten in Bergen, Schnee, Wäldern und an Gewässeroberflächen. Schnee könne das Signal eines Reflektors an der vermissten Person sogar verstärken, schreibt die Firma. «Im Gegensatz zu Wärmebildkameras behindern Bäume und Vegetation das Suchergebnis nicht, das Signal dringt durch.»

Air-Glaciers ist laut eigener Medienmitteilung das einzige Helikopterunternehmen im Kanton Bern, das den Detector einsetzt. Air-Galciers steht auch Rettungsstationen und der Polizei zur Verfügung. Das Unternehmen ist seit mehr als 50 Jahren im Oberland verankert und beschäftigt auf den Basen Saanen und Lauterbrunnen insgesamt 40 Mitarbeitende.





