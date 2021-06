Bandenkrieg endet mit Bluttat – High Noon in Winterthur Eine Auseinandersetzung zwischen Islamisten und Kleinkriminellen artete in eine Messerstecherei aus. Involviert sind auch IS-Anhänger – unter ihnen ein rechtskräftig verurteilter Terrorhelfer. Kurt Pelda

Polizeieinsatz nach der Messerstecherei in Oberwinterthur. Foto: TeleZüri

Es war früh am Morgen, als eine Explosion den Vater von Fabio D. (Name geändert) aus dem Schlaf riss. Polizisten hatten in der Wohnung soeben die verschlossene Tür des Kinderzimmers aufgesprengt. Doch der von der Staatsanwaltschaft zur Verhaftung ausgeschriebene Sohn war nicht zu Hause.

Heute ist der Vater immer noch schockiert. Er zeigt auf die Brand- und Explosionsspuren auf dem Holzparkett. «Ich stand in Unterhosen da, meine Hände wurden hinter dem Rücken gefesselt.» Die Polizisten durchsuchten die Wohnung, rissen ein kleines Buffet auf. Wein- und Biergläser gingen zu Bruch, die Scherben liegen noch jetzt am Boden. «Wer bezahlt all das, die Löcher in der Tür und die Brandspuren auf dem Parkett?», fragt der Vater verzweifelt.