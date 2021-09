Rudelbildung im Dählhölzli – Hier zieht eine junge Wölfin aus Frankreich ein Im Tierpark Dählhölzli will man ein neues Wolfsrudel bilden. Zu diesem Zweck ist ein Jungtier aus St. Croix eingezogen.

So recht gefallen will es ihr erst nicht, der jungen Wölfin. Verschüchtert steigt sie aus der Transportbox, erkundet erst nur geduckt ihr neues Zuhause. Dann wird sie etwas mutiger, beginnt das neue Zuhause zu erschnüffeln.

Das Jungtier stammt aus dem französischen St. Croix. In ihrem Rudel hatte sie dort ganzen unten in der Rangordnung gestanden, und sei von den anderen Tieren sehr unsanft behandelt worden, wie der Tierpark Dählhölzli auf Youtube schreibt. Man sei glücklicherweise gerade auf der Suche nach einer Wölfin gewesen, und so ist sie nun in Bern eingezogen.

Die junge Wölfin zieht bei einem jungen Rüden ein, der aus dem ersten Berner Wolfsrudel um die Leitwölfin Juliette stammt. Diese musste wegen eines Geschwüres im Juni eingeschläfert werden. Nun hofft das Dählhölzli, mit den beiden Jungtieren ein neues Rudel gründen zu können.

Nach einer Weile findet die junge Wölfin ein totes Huhn im Gehege – und verteidigt dieses auch gleich gegen ihren neuen Gespielen. Als sich der junge Rüde nähert, macht sie sich klein, legt die Ohren an und fletscht die Zähne. Das sei «Wolf-Kommunikation, wie sie im Buche steht», schreibt das Dählhölzli dazu.

Einen Tag später ist die neue Bewohnerin schon sichtlich entspannter, geht aufrechter, erkundet die Umgebung.

Die beiden Wölfe lebten momentan in einem losen Verband nebeneinander, heisst es beim Dählhölzli. Sie seien neugierig aufeinander und sich immer gewahr, wo der andere ist. Nun bleibe zu hoffen, dass sich die beiden in nächster Zeit besser riechen können, ein Paar werden und zusammen ein Rudel gründen.

