Die besten historischen Romane dieses Sommers – Hier wurde Geschichte geschrieben Die Ferien sind vorbei, ins Ausland reisen gestaltet sich immer noch schwierig, deshalb: Ab in die Vergangenheit – hin zu tollen Frauenfiguren! Neun historische Romane, die es sich zu lesen lohnt. Nina Kobelt

Blick auf Oxford vom Headington Hill. Illustration aus dem Jahr 1882. De Agostini via Getty Images

16. Jahrhundert: Die Katholikin und der Hugenotte

Wo spielt die Geschichte, und worum geht es? Carcassonne, 1562: Minou Joubert, Tochter eines katholischen Buchhändlers, erhält einen versiegelten Brief mit den Worten: «Sie weiss, dass Ihr lebt.» Ab dann ist der Teufel los. Schon nur, weil sie auch auf Piet Reydon trifft, einen jungen Hugenotten, der aus der Stadt fliehen muss.

Warum ist das so spannend? Wenn Hugenotten, also französische Protestanten, und Katholiken aufeinandertreffen, endet das in der Regel blutig. So auch hier. Immer wieder. Trotzdem ist dieser Roman nicht einfach eine Beschreibung der religiösen Konflikte im vorrevolutionären Frankreich, sondern eine atemberaubende Geschichtslektion. Natürlich mit viel Amour: Dieser Piet hat nämlich nicht nur eine gefährliche Mission, sondern auch eine Schwäche für Minou.

Wer soll das lesen? Frankreich-Fans (Schauplätze sind auch Toulouse und Puivert). Wer sich in Geduld üben kann: Das ist erst der Anfang einer Reihe über die Hugenottenkriege von Kate Mosse. Band 2 («City of Tears») erscheint Ende August – allerdings nur auf Englisch.

Kate Mosse: «Die brennenden Kammern», 624 Seiten, Lübbe, ca. 31 Franken

Die französische Stadt Carcassonne wurde bereits im 5. Jahrhundert gegründet. Print Collector/Getty Images

17. Jahrhundert: Die Frauen und der Hexenjäger

Wo spielt die Geschichte, und worum geht es? In Vardø in Nordnorwegen sieht die Hauptfigur Maren am Weihnachtsabend 1617 einen heftigen Sturm über dem Meer aufziehen. Vierzig Fischer, darunter ihr Vater und Bruder, zerschellen dabei an den Felsen. Was bedeutet: Alle Männer sind ausgelöscht – und die Frauen von Vardø bleiben allein zurück. Sie schlagen sich gut in diesem Überlebenskampf. Doch drei Jahre später setzt ein unheilvoller Mann seinen Fuss auf die abgelegene Insel. In Schottland hat Absalom Cornet zuvor Hexen verbrannt, jetzt will er auf Vardø für Ordnung sorgen.

Warum ist das so spannend? Die Frauen in diesem Roman sind stark und unabhängig – oder wollen es werden. Vordergründig geht es hier um Hexenverfolgung. Wer sich darauf einlässt, liest aber viel mehr: ein poetisches Stück über Liebe und Freundschaft und Misstrauen, die eine Gemeinschaft durchdringt, aber nicht zerstören kann. Das ist nicht nur spannend, sondern atemberaubend.

Wer soll das lesen? Wie der Roman über die Hugenottenkriege ist auch diese Geschichte nach wahren Begebenheiten nichts für Zartbesaitete. Doch wer damit umgehen kann, dass die indigene Bevölkerung wegen Wetterzauberei und Gesprächen mit Geistern verfolgt und massakriert wurde (hier in Norwegen an den Hexenprozessen wurden Samen sowie Norwegerinnen verurteilt), lernt unfassbar viel – auch fürs Leben! Heute steht in Vardø ein Hexenmahnmal – unter anderen gebaut vom Schweizer Architekten Peter Zumthor.

Kiran Millwood Hargrave: «Vardø – Nach dem Sturm», 432 Seiten, Diana, ca. 29 Franken

18. Jahrhundert: Die Köchin und der Herzog

Wo spielt die Geschichte, und worum geht es? Es ist der 10. Oktober 1720. Die Hilfsköchin Clara ist auf einem Karren, unter einer Decke aus Stroh, unterwegs nach Castamar – dort soll sie fortan für den verwitweten Herzog kochen. Dieser zeigt sich ziemlich schnell begeistert von den Köstlichkeiten, die sie auf die Teller zaubert. Die beiden entwickeln anhand von in Kochbüchern versteckten Notizen und aussergewöhnlichen Gerichten eine Art Geheimsprache. Das gefällt selbstverständlich nicht allen, vor allem der Küchenchefin nicht.

Warum ist das so spannend? Spanien im 18. Jahrhundert ist für Frauen ein steinhartes Pflaster. Die Protagonistinnen dieser Saga, von der es bereits zwei Teile gibt, kämpfen sozusagen täglich ums Überleben. Ziemlich erfolgreich, aber auch mit grossen Verlusten.

Wer soll das lesen? Historisch interessierte Köchinnen und Köche. Und wer ungewöhnliche Liebesgeschichten mag, doch seien Sie gewarnt: Einfach und romantisch geht gar nichts vonstatten, und auch hier geht das Roman-Personal nicht gerade zimperlich miteinander um.

Fernando J. Múñez: «Die Köchin von Castamar. Claras Geheimnis» und «Die Köchin von Castamar. Auf Liebe und Tod», 384 und 336 Seiten, Bertelsmann, je ca. 19 Franken

19. Jahrhundert: Die Detektivin und der Pfarrer

Wo spielt die Geschichte, und worum geht es? Laetitia Rodd ist die Frau für diskrete Ermittlungen in der viktorianischen Gesellschaft. Ihr Auftrag dieses Mal: Sie soll Joshua Welland aufspüren. Einst ein brillanter Oxford-Student, zieht er nun als zerlumpte Gestalt durch die Wälder und macht Andeutungen über ein düsteres Geheimnis. Damit ist er allerdings nicht der einzige. Dann stirbt ein Pfarrer. Laetitia Rodd isst ihr Lammfleisch, die jungen Erbsen und den Pudding auf und macht sich auf die Suche nach dem Mörder.

Warum ist das so spannend? Ja, weshalb wohl? Wegen mindestens zweier Morde, undurchsichtiger Gestalten, die durch die Wälder und das beschauliche Oxford streunen, und einer Frau, die sich durch nichts aus der Ruhe bringen lässt. Das ist allein schon beste Unterhaltung. Dass sie von mehr Gaunern umgeben ist, als es zuerst den Anschein hat, macht alles noch viel unterhaltsamer.

Wer soll das lesen? Wer Lust auf einen dichten, aber süffig zu lesenden Krimi hat. Fans von der doch manchmal recht skurrilen Zeit, in der Königin Viktoria herrschte, und natürlich, wer Band 1 («Das Geheimnis von Wishtide Manor») mochte.

Kate Saunders: «Die Schatten von Freshley Wood. Laetitia Rodd's zweiter Fall», 416 Seiten, Fischer Taschenbuch, ca. 17 Franken

Die Stadt Oxford mit der Christ Church im Vordergrund. Universal Images Group via Getty

1930 bis 1933: Die Fotografin und die Nationalsozialisten (unter anderen)

Wo spielt die Geschichte, und worum geht es? Die junge Kunststudentin Alice zieht 1930 nach Berlin. Sie sucht Anschluss an ihre Familie, einstmals angesehene Kunsthändler, die sie nie kennen gelernt hat, trifft aber zunächst vor allem auf Ablehnung. Dann entdeckt sie ihr Talent als Fotografin, verliebt sich in den Deutsch-Iren John und plant trotz Widerständen ihrer Grossmutter, die einst legendäre Galerie der Familie am Potsdamer Platz wiederzueröffnen. Dabei begegnet sie dem Kunstkenner Erik, Erbe einer spektakulären Kunstsammlung. Doch was will Erik wirklich?

Warum ist das so spannend? Die schillernde Berliner Kunstszene in diesen unruhigen Zeiten ist aufregend, und dass der Aufstieg der Nationalsozialisten drohend über unseren Protagonisten schwebt, hat etwas Beklemmendes – und Faszinierendes. Noch interessanter wird es, wenn man weiss, wer diesen Roman geschrieben hat: Die Autorin Alexandra Cedrino stammt aus der Kunsthändlerfamilie Gurlitt, die ja hier in Bern auch bestens bekannt ist. Und juhuu: «Die Galerie am Potsdamer Platz» soll der Auftakt einer Trilogie sein.

Wer soll das lesen? Wer auch nur ein kitzekleines Interesse an Kunst aufbringt.

Alexandra Cedrino: «Die Galerie am Potsdamer Platz», 384 Seiten, Harper Collins Germany, ca. 29 Franken

1937 – 1942: Die Kunstsammlerin.

Wo spielt die Geschichte, und worum geht es? Und weiter geht es mit Kunst, Künstlerinnen und Künstlern und einer unglaublichen Frau, die alle kannte (und mit einigen auch das Bett teilte): Peggy Guggenheim, die als eine der berühmtesten Kunstsammlerinnen in die Geschichte einging. Wir lernen sie als rebellische Erbin kennen, 1937 inmitten der Pariser Boheme. Als sie eine Affäre mit dem aufstrebenden Schriftsteller Samuel Beckett beginnt. Und ihren Traum verwirklicht: eine Galerie in London. Und später in New York. Was weniger bekannt ist, kommt in diesem Roman wunderschön heraus: Der Krieg zwingt zahlreiche Künstler zur Flucht aus Europa – Peggy hilft ihnen dabei.

Warum ist das so spannend? Zwar hat die deutsche Autorin teilweise ganz wenig an den Zeiten herumgeschraubt, doch die berühmten Namen sind nicht erfunden: Peggy Guggenheim verkehrt mit James Joyce, Marcel Duchamp, Djuna Barnes, André Breton, Yves Tanguy, Wassily Kandinsky, Piet Mondrian … und ihrem späteren Ehemann Max Ernst. Obwohl man weiss, dass sie (und Menschen, denen sie half) es schafften, zu flüchten, liest man atemlos, wie sie unter anderem auch ihre Sammlung überall mitschleppte. Und die bestand aus Picassos und Dutzenden anderer Meisterwerke.

Wer soll das lesen? Sind Sie Promijäger? Dann werden Sie dieses Buch lieben. Und wenn Sie auch noch ein Herz für die Kunst haben, dann rechnen Sie mal nicht damit, dass Sie die kommenden Nächte schlafen werden.

Sophie Villard: «Peggy Guggenheim und der Traum vom Glück», 448 Seiten, Penguin, ca. 19 Franken

1939: Die Tierpräparatorin und die Geister

Wo spielt die Geschichte, und worum geht es? «Im Museum spielten wir andauernd Gott: Wir versahen die Dinge mit Namen und Klassifizierungen und gaben der Natur eine von uns erdachte Ordnung – Familie, Art, Gattung –, und nun war es an uns, zu entscheiden, welche unserer Objekte es wert waren, gerettet zu werden.» Hauptfigur Hetty Cartwright muss 1939 eine Sammlung des Londoner Natural History Museum vor dem heraufziehenden Krieg in Sicherheit bringen – ins verfallene Herrenhaus Lockwood Manor. Doch dieses wirkt auf Hetty ziemlich verflucht: Ihre geliebten Exponate, der ausgestopfte Panther, die Kolibris und der Eisbär, verschwinden, werden zerstört oder scheinen nachts umherzuwandern. Und der Hausherr ist ein Tyrann.

Warum ist das so spannend? Die Perspektive ist für einmal eine besondere: Eine Frau versucht ausgestopfte Tiere zu retten. Ihre Gegner sind speziell und treiben sie in den Wahnsinn: der Krieg, vielleicht gar nicht existierende Geister und ein böser Landlord. Das ist grossartig!

Wer soll das lesen? Die üblichen anglophilen Leserinnen und Leser, es ist ein bisschen wie in «Downton Abbey», aber ohne romantische Liebesgeschichten und mit etwas weniger Drama. Dafür mit einer Raubkatze.

Jane Healey: «Die stummen Wächter von Lockwood Manor», 384 Seiten, Hanserblau, ca. 23 Franken

1943: Lotte und der Soldat, der vom Himmel fiel

Wo spielt die Geschichte, und worum geht es? Lotte sitzt im Kirschbaum, als der Soldat vom Himmel fällt. Es ist 1943 und Wilhelm, der Soldat, ein Widerstandskämpfer in Uniform, in den sie sich später verliebt. Der Alltag in einer grösseren deutschen Stadt ist für Familien wie Lottes ein Überlebenskampf. Lotte und Wilhelm treffen sich jeweils heimlich im Keller, hören heimlich BBC und Swing-Platten, und Lotte selber versorgt ihre jüdischen Freunde in einem Versteck mit Essen – auch heimlich. Einmal überlebt die 20-Jährige einen Bombenangriff nur knapp.

Warum ist das so spannend? «Die Menschen waren kriegsmüde, erschöpft und abgemagert, jeder sehnte sich nach Frieden», erklärt die Protagonistin. Wahnsinn, was für einen Einblick man als Leserin in den deutschen Alltag im Krieg erhält. Der Roman basiert auf Dokumentationen und Aufzeichnungen von Menschen, die den Nationalsozialismus selbst erlebten, und die Autorin bezieht sich ausserdem auf die Brandnacht in ihrer Heimatstadt Darmstadt, in der am 11. September 1944 zwölftausend Menschen ihr Leben liessen und die Innenstadt komplett zerstört wurde.

Wer soll das lesen? Lucinda-Riley-Fans. Wie bei deren «Sieben Schwestern»-Romanen gibt es eine weitere Zeitebene (2011), die hier jedoch völlig unnötig ist, ja, eigentlich sehr störend (sie trägt nichts zur Geschichte von Lotte bei). Am besten, man überblättert die wenigen Seiten.

Ilona Einwohlt: «Mohnschwestern», 320 Seiten, Harper Collins Germany, ca. 31 Franken

1940er-Jahre und 1950er-Jahre: Das Landei und der Sex

Wo spielt die Geschichte, und worum geht es? Vivian wird aus der Provinz in die grosse Stadt geschickt. Über Nacht findet sie sich im Glamour New Yorks wieder – in den turbulenten Vierzigern mit Musicals, Bars, Jazz und Gangstern. Skandale, Sex und auch Freundschaft bestimmen ihre Tage fortan. Und ein Schneideratelier – ihr eigenes.

Was ist daran so spannend? Elizabeth Gilbert, Autorin des Weltbestsellers «Eat Pray Love», versteht es, Bilder hervorzurufen. Man ist sofort mittendrin in dieser Künstlerszene in New York. Etwas ärgerlich: Die Ich-Erzählerin nimmt sich furchtbar ernst und prahlt schon fast mit ihren Sexabenteuern. Spannend ist das trotzdem.

Wer soll das lesen? Mit Gilberts Erfolgsroman, mit dem sich Tausende Frauen selber gefunden haben (und der mit Julia Roberts verfilmt wurde), hat dieses Buch wenig zu tun, seien Sie also nicht enttäuscht! Suchende (und andere) werden aber trotzdem fündig. Es ist eine schöne, rasant erzählte Geschichte.

Elizabeth Gilbert: «City of Girls», 496 Seiten, Fischer, ca. 24 Franken