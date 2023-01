Reise nach Finnland – Hier wurde das Schwitzen erfunden Aufguss-Show? Duftöl? Designbademantel? Sucht man hier alles vergebens. Ein Besuch im finnischen Tampere, der Wiege der Saunakultur. Anja Martin

Egal, ob Bürgermeister, Schlagersängerin, Fabrikarbeiter oder Journalistin: In der Sauna sind alle gleich, ohne Kleider werden auch Positionen unwichtig. Foto: Alamy

Irgendwo im Halbdunkel zischt es. Zweimal blinzeln, und er ist da. Er umarmt einen, man hält sich ganz lange fest und lässt dann langsam wieder los – wie Liebende. So hat es Aleksanteri zuvor beschrieben. Und genau so war es. Ein guter Aufguss also. Und wie wäre ein schlechter gewesen? «Der gibt einem eine Ohrfeige!» Und man will am liebsten sofort raus.