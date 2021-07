Feuchtgebiet im Oberemmental – Hier wird noch von Hand gemäht Die Gemeinde Schangnau ist hügelig, ein Teil des Gebietes gehört zur Moorlandschaft Rotmoos. Ein Einblick in den Alltag der Bauernfamilie Bieri. Jacqueline Graber

Es geht stotzig bergauf: Landwirt Hans Bieri bringt die Wasserbüffel auf die Nachtweide. Foto: Marcel Bieri

Stehen Hans und Rosmarie Bieri auf der Terrasse ihres Stöckli, haben sie einen wunderbaren Blick auf die imposante Nordseite des Hohgantmassivs: mit dem Aff, dem Hohgant und dem Furggegütsch. «Ab dem vierten Horner verläuft die Sonnenbahn so, dass der Hohgant uns keinen Schatten mehr macht. Ab diesem Datum haben wir täglich wieder mehr Sonne», erzählt Hans Bieri. Mit dem Horner meint er den Monat Februar.

Wohnen im Stöckli

Der 23-Hektaren-Betrieb der Familie Bieri befindet sich in Schwarzbach, Schangnau. Von Eggiwil her, vorbei an der Käserei Hohgant, windet sich eine schmale Teerstrasse den Hügel hinauf zum Bauernhof. Dieser scheint wie angeklebt am Hoger, daneben – wie im Emmental üblich – das Stöckli. Hier wohnen Hans und Rosmarie Bieri.