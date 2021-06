Aufsteller – «Hier wird nicht bloss geredet, sondern gehandelt» Manuela und Daniel Ruef aus Mürren sind vom Impf-Engagement ihrer Hausärztin begeistert.

Rasch und unkompliziert seien sie und viele weitere zu ihrem Impftermin gekommen, schreiben die Leser Manuela und Daniel Ruef. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Während sich viele Hausärztinnen und Hausärzte nicht an einer Impfkampagne beteiligen, da sie leider nicht genügend entschädigt werden, macht die Caremed-Praxis von Dr. Barbara Wijker in Lauterbrunnen das Gegenteil: Jede und jeder Impfwillige aus der Bevölkerung erhält rasch, unkompliziert und ohne Herumtelefoniererei einen Termin – ein super Service.

Im autofreien Mürren wurden betagte Personen sogar zu Hause oder in einem separaten Raum vor Ort geimpft. Wer Mühe mit der Registration hatte, wurde von Barbara Wijker direkt kontaktiert. Hier wird ausnahmsweise nicht bloss geredet, sondern gehandelt.

Die Caremed-Praxis Lauterbrunnen impft ausserdem bereits jüngere Personen, während Leute über 50 Jahre teilweise grösste Mühe haben, in einem Impfzentrum unterzukommen. So geschehen bei unserer Schwester und Schwägerin (56 Jahre alt), in Goldiwil wohnhaft, welche auch nach über 100 Telefonanrufen in den Impfzentren Thun, Bern und Interlaken keinen Termin bekam. Obwohl Frau Wijker nicht ihre Hausärztin ist, hat sie problemlos bei ihr einen Termin bekommen.

Wenn wir bedenken, dass eine solche Aktion für die Praxis kaum kostendeckend ist, gebührt Barbara Wijker und ihrem Team in Lauterbrunnen ein riesengrosser Dank! Nur so können wir baldmöglichst wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren, was in unserem touristischen Gebiet existenziell ist.

Manuela & Daniel Ruef, Mürren

