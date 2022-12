Energiesparidee aus Unterseen – Hier wird der Weihnachtsbaum durch Muskelkraft beleuchtet Der Weihnachtsbaum der Mobiliar-Versicherung soll auch dieses Jahr leuchten, trotz drohender Strommangellage. Zwei mit Muskelkraft betriebene Trittgeneratoren sorgen für den Strom. Monika Hartig

Helmut Perreten (links), CEO Industrielle Betriebe Interlaken (IBI), und Guido Wittwer, Generalagent Mobiliar-Versicherung, bringen mit Beinarbeit den Weihnachtsbaum zum Leuchten. Foto: Monika Hartig

«Dieses Projekt soll einen Eindruck davon geben, was es bedeutet, wenn kein Strom mehr da ist. Trotzdem können wir immer noch ein weihnachtliches Ambiente zeigen», sagte Helmut Perreten, CEO der Industriellen Betriebe Interlaken (IBI). Am Mittwoch fand vor der Filiale der Mobiliar in Unterseen ein Eröffnungsapéro für den diesjährigen Weihnachtsbaum des Versicherungskonzerns statt. 2021 hatte die Firma nach ihrem Umbau erstmals einen Weihnachtsbaum installiert, damals noch mit Festbeleuchtung aus dem Stromnetz.