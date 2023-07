Umbau Dorfschulhaus Aarwangen – Hier wird bald regiert Es brauchte zwei Anläufe für die Umnutzung des Dorfschulhauses Aarwangen zum Verwaltungszentrum. Jetzt wird gebaut. Kathrin Holzer

150 Jahre lang drückten im Dorfschulhaus Kinder die Schulbank. Künftig dient das Gebäude mitsamt dem Anbau der Verwaltung. Fotos: Enrique Muñoz García

Der Schulbetrieb ist im Aarwanger Dorfschulhaus nicht erst seit dem Beginn der aktuellen Sommerferien eingestellt. Schon seit zwei Jahren ist es im schützenswerten Gebäude direkt an der Ortsdurchfahrt grösstenteils still – seit die Schulen im Dorf alle auf einen einzigen grossen «Campus» in der Sonnhalde konzentriert sind.