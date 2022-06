Bühnenbau für Die Ärzte – Hier wird am Samstag alles bereit sein fürs grosse Konzert Die Stockhorn-Arena wird derzeit zum Rocktempel. Warum Die Ärzte in Thun nicht jene Bühne bespielen, auf der sie im Münchner Olympiastadion auftreten. Hans Peter Roth

«Vorsicht!» Aus einem «Mundloch», so heissen die kleineren ebenerdigen Zugänge ins Stadion, fährt ein Gabelstapler. Sascha Smolokovski wirkt äusserlich cool und entspannt. Doch der 37-Jährige ist hellwach und aufmerksam. Und muss es sein. Er ist Produktionsleiter für die Good News Productions AG und in dieser Funktion unter anderem verantwortlich für den Bühnenaufbau in der Thuner Stockhorn-Arena.