Forschungen in Bannwil – Hier wird am fischfreundlichen Flusskraftwerk getüftelt Wehre und gewaltige Turbinen sind für Fische ein Problem. Noch gibt es kaum Lösungen – eine Pilotstudie im Oberaargau soll das ändern. Kathrin Holzer

Wegen des vielen Wassers sind die Schleusen des Kraftwerks Bannwil derzeit offen. Bei Normalbetrieb leitet die Strömung abwärtswandernde Fische indes direkt in die Turbinen auf der linken Flussseite. Foto: Franziska Rothenbühler

Die Antennen sind noch zu sehen auf der imposanten Wehranlage in Bannwil, die zwischen Hügeln und Wäldern quer über die Aare führt. Es sind Zeugen der Versuche, die hier bis Ende 2020 durchgeführt worden sind.

250 Fische wurden dabei während rund 15 Monaten beobachtet. Allesamt Barben, wie sie in der Aare weit verbreitet sind. Mit radiotelemetrischen Tags ausgestattet, um dem Menschen Aufschluss zu geben darüber, wie sie sich in Kraftwerksnähe verhalten. Welchen Strömungen sie folgen. Ob überhaupt und in welche Richtung sie das gut 50-jährige Bauwerk der BKW passieren – oder zu passieren versuchen.