Feministische Sondersession – Hier werden die Stimmen der Frauen gehört Zwei Tage lang diskutieren in Bern Frauen über Themen, die sie beschäftigen und die, wie die Veranstalterinnen sagen, in der Politik oft vergessen werden. Lea Stuber

Kreise aus Stühlen statt Rednerpulte wie im Nationalrat: Während der Feministischen Sondersession reden Care-Migrantinnen und Detailhändlerinnen, Kinderbetreuerinnen und Pflegerinnen. Foto: Manuel Zingg

Wer hier drin gehört werden will, muss die Stimme erheben. Nebenan rattern von Zeit zu Zeit Züge Richtung Bahnhof Bern, in einer Ecke toben die Kinder, Stühle rücken. Die Stimmen hallen an diesem Samstagmorgen nur so durch die Grosse Halle der Berner Reitschule.