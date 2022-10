Recycling von Kühlgeräten – Hier werden alte Kühlschränke geschreddert In Aarwangen steht eine der modernsten Recyclinganlagen Europas. Ziel ist es, die entsorgten Geräte wieder in den Rohstoffkreislauf zu bringen. Tobias Granwehr Beat Mathys

Die Firma Immark will in Aarwangen schon bald 1600 Kühlgeräte pro Tag wiederverwerten. Dafür wurde eine neue Anlage gebaut. Fotos: Beat Mathys

Es ist laut in der Recyclinghalle der Immark AG in Aarwangen. An gewissen Orten ist es sogar fast ohrenbetäubend. Das liegt an der riesigen Maschine, die Kühlschränke schreddert. Die Anlage funktioniert ähnlich wie ein Papierschredder im Büro, ist allerdings bedeutend grösser und komplexer.