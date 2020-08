Leserantwort – Hier wächst Buchweizen Leser Hans-Rudolf Kernen hatte recht: Die Pflanze, die er im Garten entdeckt hat, ist gut für Diabetiker. Dominik Galliker

Im Garten von Hans-Rudolf Kernen wächst Buchweizen. zvg

Im Garten von Leser Hans-Rudolf Kernen in Reutigen wächst eine Pflanze, die ihm unbekannt ist. Sie soll, so schrieb er dem «Forum», eine heilende Wirkung zum Beispiel bei Diabetes haben. Doch wie heisst sie? Was hier wächst, ist Buchweizen. Dies schreiben uns mehrere Leserinnen und Leser, darunter Madeleine Lädrach aus Aarwangen, die ergänzt: «Sein Samen senkt den Blutzuckerspiegel und ist auch sonst sehr gesund.» Damit gilt Buchweizen tatsächlich als optimales Lebensmittel für Diabetiker.