Versuch mit Molekularküche – Essen im Altersheim: Aus Brei wird Braten

Molekularküche im Altersheim – Hier verwandelt der Koch Brei in Braten und Torten Viele Senioren leiden unter Schluckbeschwerden. Die Lösung: pürierte Kost. Damit das Auge trotzdem mitessen kann, setzt Senevita nun auf Smoothfood. Regina Schneeberger

Ein typisches Herbstgericht wie im Restaurant. Jedenfalls fast. Foto: Raphael Moser

Was da auf dem Teller liegt, lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen: Schwedenbraten gefüllt mit Pflaumen, Kartoffeln, Rotkraut, Bratapfel und Marroni. Ein herbstliches Gericht, wie es derzeit in vielen Restaurants serviert wird. Auf den ersten Blick nichts Aussergewöhnliches. Auf den zweiten Blick wirken die Zutaten aber etwas zu wohlgeformt, fast wie Esswaren aus Knetmasse – kreiert im Kinderzimmer statt in der Küche.

Der Griff zur Gabel zeigt jedoch: Die Kost ist keineswegs aus Kunststoff. Der Braten schmeckt herzhaft, die Marroni süss, das Rotkraut dezent säuerlich. Nur die Konsistenz ist ungewohnt. Weich statt fasrig, knackig oder knusprig.