Neue Gefängnisabteilung in Thun – Hier verbringen Jugendliche ihre Zeit hinter Gittern Blick hinter die Kulissen einer abgeriegelten Welt: Seit Anfang 2021 kommen alle jugendlichen Straftäter im Kanton zuerst in eine neue Abteilung im Regionalgefängnis Thun. Michael Gurtner

Blick durch die Luke der Zellentür in eine Einzelzelle der Jugendabteilung. Foto: Patric Spahni

Die Tür schliesst sich. Raus und rein kommt nur, wer über die nötigen Badges und Codes verfügt. Kein angenehmes Gefühl. Die Medienschaffenden, die sich hier eingefunden haben, wissen, dass sie in spätestens zwei Stunden dieses Gebäude wieder verlassen werden. Für die Jugendlichen, die hierhergebracht werden, sieht die Sache anders aus.

Die neue Jugendabteilung im Regionalgefängnis Thun besteht seit Anfang 2021. Hier landen seither alle unter 18-Jährigen, die im Kanton Bern in ein Gefängnis eingewiesen werden. Erstmals ermöglicht der Kanton einen Einblick in diese ansonsten hermetisch abgeriegelte Welt. «Jugendliche gehören nicht in ein gewöhnliches Gefängnis», sagt Sicherheitsdirektor Philippe Müller (FDP). Straftaten von jungen Menschen nähmen aber zu. Also brauche es Einrichtungen wie diese.