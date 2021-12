Jazzfestival «Die letzten Tage» – Hier triumphiert Jazz über Müll Für seine 15. Ausgabe hat das Micro-Jazzfestival einen neuen Ort gefunden: Im ehemaligen Entsorgungshof am Egelsee treten sieben Gruppen auf, wobei an jedem Abend gesungen wird. Tom Gsteiger

Nimmt sich zum Glück nicht so ernst: Der unvergleichliche King Pepe & Le Rex. Foto: zvg

Es soll Menschen geben, denen in Bern zu ihrem Glück nur eines fehlt: ein See. Anscheinend haben diese Menschen noch nie etwas vom Egelsee gehört. Zugegeben: Der Egelsee ist winzig, und baden ist verboten. Bis vor einigen Jahren konnte man am Egelsee auch Müll entsorgen. Inzwischen wurde der Entsorgungshof vom «Verein am See» zu einem Quartiertreffpunkt umfunktioniert, der sich auch für kleine, aber feine kulturelle Anlässe nutzen lässt.

Vom leicht verwitterten Charme des Entsorgungshofs liess sich auch das dreiköpfige Programmteam des Micro-Jazzfestivals «Die letzten Tage» betören. Zu diesem Team gehören der Pianist Alexander Wyssmann, der das Festival 2007 mitbegründete, die Trompeterin Sonja Ott und der Posaunist Florian Weiss. Im Lauf der Jahre mauserte sich der Anlass von einer recht insiderischen Veranstaltung zu einer Werkschau des lokalen und nationalen Jazzschaffens. Geblieben ist das ehrenamtliche Engagement der Macherinnen und Macher (die Musikerinnen und Musiker erhalten eine Gage).