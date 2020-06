Weltweite Pandemie – Hier steigen die Fallzahlen wieder an Schweden erreicht einen neuen Höhepunkt, 20 US-Bundesstaaten verzeichnen mehr Coronavirus-Infizierte. Und auch in anderen Ländern zeigt die Kurve steil nach oben.

Ein Mann und seine zwei Söhne vor dem Sonnenuntergang in Carlsbad, Kalifornien. Der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat meldet wieder stärker steigende Fallzahlen. Foto: Reuters

In vielen US-Staaten wie Florida und Texas steigen die Covid-19-Neuinfektionen wieder oder weiter an. Die «New York Times» hat für 20 der 50 Bundesstaaten steigende Fallzahlen über die letzten 14 Tage errechnet. Dazu gehören zwar auch bevölkerungsarme Gegenden wie Alaska, Montana oder Vermont, wo schon wenige Fälle für einen starken Anstieg sorgen.

Aber auch in den drei Staaten mit den meisten Einwohnern gibt es einen neuen Schub von Ansteckungen. Während die Kurve in Kalifornien nie abflachte, ist sie in Florida und Texas nach einem Rückgang wieder am Steigen. Gemäss Berechnungen der «Washington Post» haben diese Staaten sogar den höchsten 7-Tage-Schnitt seit Beginn der Pandemie erreicht – das gilt auch für acht weitere Bundesstaaten.

Mal mit, mal ohne Maske: In Myrtle Beach und anderen Badeferienorten an der US-Atlantikküste nehmen die Coronavirus-Fallzahlen zu. Foto: Keystone Die USA sind trotz der weiterhin steigenden Fallzahlen in vielen Bundesstaaten mitten im Lockerungsprozess. KEYSTONE In New York ehrt ein Künstler die Arbeit des Gesundheitspersonals mit einem Parkplatzbild – in den einstiegen Hotspots rund um New York hat sich die Corona-Lage beruhigt. KEYSTONE 1 / 3

Dazu gehören auch North Carolina und South Carolina. Die Staaten sind für viele Amerikaner beliebte Badeferienziele am Atlantik, ein Hotspot ist dort beispielsweise die Gegend rund um das bekannte Myrtle Beach. Am stärksten nehmen die Fallzahlen aber derzeit in Arizona zu, vor allem rund um Phoenix. Der Bundesstaat hat knapp 7 Millionen Einwohner und ist nun der 18. Staat, der über 31’000 Fälle verzeichnet und somit mehr als die Schweiz (hier geht es zur Übersicht der Fallzahlen weltweit). Auch Tennessee und Washington dürften diese Marke noch überschreiten.

Besser sieht die Lage hingegen im Wirtschaftsgürtel Boston-New York-Washington aus. Die einstigen Hauptherde der US-Pandemie verzeichnen weiterhin abflachende Zahlen, wie insgesamt 23 Staaten. In den restlichen Gebieten ist die Lage zumindest stabil. Nach einer zweiten Welle sieht es dort derzeit nicht aus, auch ein weiterer landesweiter Lockdown wird nicht erwartet.

Insgesamt haben die USA über zwei Millionen bestätigte Covid-19-Fälle, 113’800 Menschen sind daran gestorben. Die Angst vor einem Wiederaufflammen der Corona-Pandemie hat die US-Börsen am Donnerstag auf die rasanteste Talfahrt seit dem Ausverkauf zu Beginn der Krise Mitte März geschickt.

Schweden testet nun auch milde Fälle

Schweden verzeichnete am Donnerstag die bislang höchste Anzahl von Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. 1474 Erkrankungen seien hinzugekommen, teilt die Gesundheitsbehörde mit. Der Rekordanstieg sei eine «direkte Konsequenz vermehrter Tests». Dadurch seien auch Fälle erfasst worden, bei denen die Betroffenen nur milde Symptome gezeigt hätten.

Insgesamt seien nun 48’300 Infektionen bestätigt. Die Zahl der Corona-Toten kletterte den Angaben zufolge um 19 auf 4814. Pro Kopf sind das deutlich mehr als in den benachbarten nordeuropäischen Ländern oder in der Schweiz, aber weniger als in den am schlimmsten betroffenen europäischen Staaten Spanien, Grossbritannien und Italien. Schweden hat statt auf einen Lockdown vor allem auf freiwillige Massnahmen gesetzt (unser grosser Vergleich von Ende Mai zeigt, wie sich die Pandemie in der Schweiz und in Schweden entwickelt hat).

Anders Tegnell muss aufgrund der weiterhin steigenden Zahlen die schwedische Strategie täglich erklären und verteidigen. Foto: Keystone

Indien überholt Grossbritannien

Während die Pandemie in Europa und den USA grösstenteils abflacht, melden viele Länder auf anderen Kontinenten nun steile Anstiege. In Indien meldet das Gesundheitsministerium ein Wachstum der festgestellten Infektionen um 10’956 auf 297’535. Damit überholt das Land Grossbritannien und liegt weltweit nun auf Platz vier. Die Zahl der Todesfälle wird in Indien mit 8498 angegeben.

In Russland ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen auf 502’436 gestiegen. 6532 Menschen seien an oder mit dem Coronavirus gestorben, teilten die Behörden mit. Binnen 24 Stunden wurden demnach 8779 Neuinfektionen registriert, am Vortag waren es noch 8404 neue Fälle. 174 weitere Patienten seien gestorben, einen Tag zuvor war es 216.

Zweite Welle in Israel

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu teilte am Montag mit, es gebe nach Angaben von Experten «einen sehr starken Anstieg von Neuerkrankungen». Alle geplanten Lockerungsschritte wurden deshalb gestoppt.

Israel hatte zu Beginn der Corona-Welle sehr schnell mit rigorosen Massnahmen reagiert, der Verlauf der Pandemie in dem kleinen Mittelmeerland mit 8,9 Millionen Einwohnern war bisher relativ glimpflich.

Seit Ende Mai gibt es jedoch einen Neuanstieg von Infektionen, eine kritische Marke von 100 Infektionen am Tag wurde Anfang Juni überschritten. Am Donnerstag wurden bereits über 150 Neuinfektionen gemeldet.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist der Erreger Sars-CoV-2 bisher bei 18’700 Menschen in Israel nachgewiesen worden, 300 sind gestorben.

Täglich 30’000 neue Meldungen in Brasilien

In Brasilien überschritt die Zahl der verzeichneten Todesfälle durch Covid-19 am Donnerstag die Schwelle von 40'000. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden innerhalb von 24 Stunden weitere 1239 Corona-Tote gezählt, womit die Gesamtzahl auf 40’919 stieg. Die Zahl der registrierten Infektionen im bevölkerungsreichsten und grössten lateinamerikanischen Land lag bei etwa 802’800, täglich kommen derzeit über 30’000 hinzu, mehr als in den USA, wo rund 22’000 neue Fälle pro Tag gemeldet werden.

Brasilien ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder der Welt. In der Zahl der registrierten Infektionsfälle liegt es weltweit hinter den USA auf dem zweiten Platz, in der offiziellen Zahl der Todesfälle hinter den Vereinigten Staaten und Grossbritannien auf dem dritten Platz. Experten gehen allerdings davon aus, dass die tatsächlichen Zahlen in Brasilien deutlich höher sind, da in dem Land relativ wenig auf das Coronavirus getestet wird.

Mexiko meldet 4790 Neuinfektionen. Damit steigt die Zahl der bestätigten Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus auf 133’974, wie das Gesundheitsministerium mitteilt. Die Regierung hat aber bereits erklärt, dass die tatsächliche Zahl der Infizierten deutlich höher sein dürfte. Die Zahl der Todesfälle legte binnen 24 Stunden um 587 auf 15’944 zu.

200’000 Corona-Fälle in Afrika

Afrika hat laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nun mehr als 200’000 nachgewiesene Corona-Fälle verzeichnet. Zudem seien mehr als 5600 Menschen gestorben, teilte die WHO am Donnerstag mit.

Südafrika ist demnach mit 25 Prozent der Fälle am stärksten betroffen. Mehr als 70 Prozent der Todesfälle gebe es in nur fünf Ländern: Algerien, Ägypten, Nigeria, Südafrika und im Sudan.

Das Coronavirus Sars-CoV-2 hat sich bislang relativ langsam auf dem Kontinent verbreitet, die Gesamtzahl ist noch gering im Vergleich zu anderen Regionen. Der erste Fall trat in Afrika später auf als andernorts, und die meisten Regierungen haben rasch strenge Massnahmen verhängt. «Aber das Tempo der Ausbreitung wird immer schneller», warnte die WHO-Afrika-Chefin Matshidiso Moeti. Demnach hat es 98 Tage gedauert, bis 100’000 Menschen nachweislich infiziert waren – aber nur weitere 18 Tage bis zur 200’000-Marke.

Da die Gesundheitssysteme in vielen afrikanischen Staaten sehr schwach sind, ist die Sorge gross, wie die Länder mit einem Anstieg der Sars-CoV-2-Infektionen umgehen. Auf der anderen Seite haben die strengen Lockdown-Massnahmen verheerende Auswirkungen auf Menschen und Volkswirtschaften. Dabei die Balance zu halten, ist die wohl grösste Herausforderung für viele Staaten.

Bulgarien erlebt zweite Corona-Welle

In Bulgarien breitet sich das Coronavirus in einer zweiten Welle aus, allerdings auf vergleichsweise tiefem Niveau. Das zunächst kaum von der Pandemie getroffene Balkanland verzeichnete am Donnerstag mit 104 Covid-19-Neuerkrankungen binnen 24 Stunden einen Rekordwert seit Beginn der Corona-Krise. Eine ursprünglich bis 14. Juni verhängte «epidemische Ausnahmesituation» soll bis Ende des Monats verlängert werden. Der bisherige Rekord mit 90 Coronavirus-Neuinfektionen an einem Tag war am 24. April gemessen worden.

Bulgarien befinde sich wohl in einer zweiten Welle der Krankheit, sagte Angel Kuntschew, Oberster Inspektor für Gesundheit und Mitglied des Krisenstabs in Sofia, am Donnerstag im privaten Fernsehsender bTV. Das Virus breite sich jetzt aber vor allem lokal in Netzwerken, sogenannten Clustern, aus. Die Situation könne unter Kontrolle gebracht werden, meinte er.

In Bulgarien mit seinen knapp sieben Millionen Einwohnern wurden insgesamt 2993 Coronavirus-Infektionen erfasst. 167 Menschen starben. Die Corona-Einschränkungen wurden bereits weitgehend gelockert: Restaurants und Cafés haben wieder geöffnet. Auch Einkaufszentren, Fitnessstudios, Museen, Theater und Kinos dürfen unter hygienischen Auflagen wieder besucht werden. Die Sommersaison am Schwarzen Meer soll für ausländische Urlauber am 1. Juli beginnen.

