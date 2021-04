Abbruch in Langenthal – Hier stand einmal ein Alterszentrum Noch bis Ende April dauert der Rückbau. Danach können die Arbeiten für das neue, grössere Haslibrunnen beginnen. Tobias Granwehr

Grossbaustelle in Langenthal: Der Abbruch ist fast beendet, vom einstigen Alterszentrum ist nichts mehr zu erkennen. Foto: Beat Mathys

Vergänglichkeit ist etwas, mit dem jeder Mensch irgendwann konfrontiert wird. Gerade auch die bereits über ein Jahr andauernde Pandemie hat das deutlich vor Augen geführt. In einem Alterszentrum ist Endlichkeit noch etwas präsenter als andernorts. Ziel ist natürlich, dass die Bewohnenden im Altersheim einen schönen und möglichst langen Lebensabend geniessen können. Und doch gehört das Vergängliche zum Alltag einer solchen Institution. Im Langenthaler Alterszentrum Haslibrunnen ist nun auch eine bauliche Vergänglichkeit erkennbar geworden.

Seit kurzem ist das Haslibrunnen an der Untersteckholzstrasse in seiner bisherigen Form nämlich Geschichte. Das 1952 erbaute und 1982 erweiterte Gebäude wurde mittlerweile abgerissen. Die Bewohnenden leben seit Anfang Februar im nur einen Steinwurf entfernten Provisorium. Am bisherigen Standort wird nun in den nächsten zwei Jahren eine neue Pflegeinstitution gebaut.