Neue Bistro-Bar im Breitsch – Hier sprudelt Wein aus dem Hahn Vier umtriebige Gastronomen werden am Berner Viktoriaplatz sesshaft. Im Viktor geht es um mysteriöse Katzen, Wein ab Zapfsäule und grüne Barkeeper. Claudia Salzmann

Eisblume, La Chouette, Kapitel, Volver: Das sind einige der Stationen der vier Viktor-Gastgeber, Florian Bürki, Demian Bürki, Phil Kupferschmid und Stefan Hirsig. Foto: Adrian Moser Die Architekten Raffael Niklaus und Oliver Spang haben beim Umbau der früheren Apotheke die Sichtbetonelemente der 60er-Jahre herausgearbeitet. Foto: Adrian Moser Aus den 16 Zapfhähnen fliesst Wein, regionales Bier und hausgemachte Limonade. Foto: Adrian Moser 1 / 4

Food-Waste ist in den Küchen ein grosses Thema. Nun erfasst die grüne Welle die Berner Barszene: Am Samstag macht am Viktoriaplatz die Bistro-Bar Viktor auf. Vier Gastronomen weihen ihre Zapfhähne ein, aus denen auch Wein fliesst. Sie haben monatelang am Konzept getüftelt und setzen auf sogenannte Keykegs. Diese Fässer kennt man vom Bierzapfsystem. Durch ein Vakuum wird vermieden, dass der Wein mit Luft in Berührung kommt. Auf diese Weise wird das Gebinde quasi zur permanent verschlossenen Flasche.