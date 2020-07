Gewerbe in Herzogenbuchsee – Hier soll mit Frische gepunktet werden Der Bioladen Frischpunkt bietet seine Produkte im Offenverkauf an. Das hatte bisher derart grossen Erfolg, dass er nun nach Buchsi expandiert. Sebastian Weber

Alles offen, alles unverpackt: So sieht der bereits bestehende Bioladen in Madiswill aus. Foto: PD

In Madiswil gibt es schon seit 2017 eine, in Langnau seit 2019: Nun soll bald auch in Herzogenbuchsee eine Filiale des Bioladens Frischpunkt entstehen. Das geht aus einem Baugesuch hervor, das kürzlich im Anzeiger publiziert worden ist. Das Prinzip ist laut Raphael Blatt, dem Gründer und Geschäftsführer von Frischpunkt, auch am dritten Standort das gleiche: Die Nahrungsmittel werden im Offenverkauf angeboten, auf Verpackungen wird verzichtet.