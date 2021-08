Neuer Treffpunkt in Wiedlisbach – Hier soll Jung und Alt auf seine Kosten kommen Das Städtli hat wieder einen Spielplatz. Dort sind aber nicht nur Kinder erwünscht – die Anlage richtet sich an jede Generation. Pauline Jacobi

Die neue Anlage präsentiert sich bei der Einweihung im besten Licht. Fotos: Enrique Muñoz García

Pünktlich zur Eröffnung des neuen Generationenspielplatzes Husmatt spielt das Wetter wieder mit: Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite, während Grosseltern, Eltern, Freunde und Enkelkinder gemeinsam die Anlage einweihen.

«Es fühlt sich super an, dieses Projekt endlich realisiert zu haben», sagt Esther Mühlemann, Gemeinderätin für Soziales in Wiedlisbach. Im offiziellen Teil der Eröffnung richten sie, Gemeindepräsident Samuel Meyer und Patrick Nussbaumer (Gemeinderat Ressort Bau) das Wort an die vielen Anwesenden.

Gemeinderätin Esther Mühlemann spricht, während die Kinder die neue Rutschbahn in Beschlag nehmen.

Seinen Anfang genommen hatte das Projekt Generationenspielplatz im Jahr 2019. Bei der Jahresinspektion wurden diverse Mängel an den bis anhin genutzten Geräten des Spielplatzes Husmatt festgestellt. Eine unverzügliche Sperrung der Anlagen war daher unumgänglich. Daraufhin wurden Ideen für die Neugestaltung des Platzes ausgearbeitet.