Urnenabstimmung in Madiswil – Hier sind die Stimmberechtigten zweimal gefordert Weil die Erweiterung des Werkhofs massiv teurer kommt als erwartet, gibts zusätzlich zur Gemeindeversammlung einen Urnengang. Jürg Rettenmund

Nach der Fusion mit Leimiswil und Kleindietwil entspricht der Werkhof am Längermoosweg den Anforderungen nicht mehr. Foto: Beat Mathys

Urne oder Versammlung – so lautet gegenwärtig landauf, landab die Frage für die Stimmberechtigten in den Gemeinden. In Madiswil sind diese stärker gefordert: Urne und Versammlung heisst es dort. Das hat damit zu tun, dass ein Geschäft die Kompetenz der Gemeindeversammlung überschreitet.

Der Gemeinderat habe jedoch bewusst neben der Urnenabstimmung am 13. Juni zwei Tage später auch eine Versammlung durchführen wollen, erklärt Gemeindeschreiber Andreas Hasler.

Dies umso mehr, als es mit der Verlegung vom Gemeindesaal in die Linksmähderhalle auch unter Corona-Bedingungen problemlos möglich sei. Der Rat trage dabei dem Umstand Rechnung, dass an einer Versammlung nicht nur eine Stimmabgabe möglich sei, sondern auch Fragen gestellt werden könnten und diskutiert werden könne.