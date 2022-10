Stilvolle Zeitreise – Hier schläft man wie ein Bahnhofvorstand Im stillgelegten Bahnhof Alvaneu an der Albula-Linie in Graubünden kann man seit kurzem als Feriengast logieren. Ulrike Hark

Im umgebauten Bahnhof Alvaneu kann man noch heute den Bahnbetrieb auf der Unesco-Weltkulturerbe-Strecke der Rhätischen Bahn erleben. Foto: Studio Gataric Fotografie

Es gibt viele Ideen, ungewöhnliche Ferien zu verbringen – im Tipi, im Iglu oder im Baumhaus. Für einmal aber in einem Bahnhof zu übernachten, ist neu. Wenn die Station dann noch an der Unesco-Weltkulturerbe-Strecke liegt und der spektakuläre Landwasserviadukt nur einige Hundert Meter entfernt ist, wird der Aufenthalt speziell attraktiv. In der Station Alvaneu nahe dem bündnerischen Filisur kommen all diese Bonuspunkte zusammen.